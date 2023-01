Minister zdrowia: obserwujemy duży spadek zakażeń grypowych i grypopodobnych

Obserwujemy dalszy duży spadek zakażeń grypowych i grypopodobnych. W minionym tygodniu liczba infekcji zmniejszyła się o blisko 60 tys. – przekazał w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia poinformował, że w minionym tygodniu liczba zakażeń grypowych i grypopodobnych zmniejszyła się do 194 tys. Dodał, że jest to spadek o blisko 60 tys.

"Zapadalność jest już na poziomie 73-100 tys., gdy jeszcze 2 tygodnie temu przekraczała 115-100 tys." - zaznaczył minister w mediach społecznościowych.

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że od 1 do 7 stycznia było 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń, a od 8 do 15 stycznia - 252 837. Łącznie to 559 474.

W pierwszym tygodniu stycznia wystawiono z powodu grypy i jej podejrzeń 2891 skierowań do szpitala, a w drugim - 2387. Z powodu grypy zmarły dotąd w styczniu 33 osoby - 7 w pierwszym tygodniu i 26 w tygodniu od 8 do 15 stycznia.

Grypa objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień, w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami.