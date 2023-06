Minister zdrowia: odnotowaliśmy dwumilionowego pacjenta w programie Profilaktyka 40 plus

Właśnie odnotowaliśmy dwumilionowego pacjenta w programie "Profilaktyka 40 plus" - przekazał we wtorek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia dodał, że największe zainteresowanie programem "Profilaktyka 40 plus" odnotowano w województwach lubelskim i wielkopolskim.

"Liczymy na więcej, dlatego badania można zrobić do końca czerwca 2024, a już od lipca 2023 wprowadzamy możliwość ponownej diagnostyki" - dodał Niedzielski.

Program "Profilaktyka 40 plus" realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Wszystkie osoby powyżej 40 lat otrzymują jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu "Profilaktyka 40 plus", dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

Pod koniec maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada przedłużenie funkcjonowanie programu do 30 czerwca 2024 r. Został on skierowany do konsultacji społecznych.

Zaproponowano w nim umożliwienie ponownego skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Projekt obejmuje także zmiany w dotychczasowych zasadach funkcjonowania programu "Profilaktyka 40 plus". Od 1 lipca 2023 r. do jego realizacji będzie musiała być wykorzystana centralna elektroniczna rejestracja, która umożliwia m.in. dokonanie zgłoszenia i przydzielenia terminu badania oraz zmianę lub rezygnację ze zgłoszenia.