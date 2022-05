Minister zdrowia podziękował opiekunom medycznym w dniu ich święta

Z okazji obchodzonego 14 maja Dnia Opiekuna Medycznego minister zdrowia Adam Niedzielski podziękował opiekunom medycznym za ogromną empatię i życzył im dużo sił do dalszej pracy.

We wpisie zamieszczonym w sobotę na Twitterze Niedzielski życzy opiekunom medycznym, by "praca i trud w nią włożony przynosiły spełnienie, a wdzięczność pacjentów za pomoc i opiekę była powodem do dumy".

"Dziękuję za Państwa ogromną empatię i życzę dużo sił do dalszej pracy" - napisał szef resortu zdrowia.

Opiekun medyczny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Dzień Opiekuna Medycznego jest obchodzony 14 maja.