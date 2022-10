Minister zdrowia przekazał 30 mln zł UKSW na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 30 mln zł na działania związane z prowadzeniem studiów na kierunku lekarskim - poinformowała w piątek uczelnia.

Jak czytamy w komunikacie UKSW, rektor uczelni ks. prof. Ryszard Czekalski podczas spotkania z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim wskazał, że "wsparcie nauk medycznych to kluczowa sprawa nie tylko dla Uniwersytetu, ale także społeczeństwa polskiego".

Odbierając czek w wysokości 30 mln na działania związane z prowadzeniem studiów na kierunku lekarskim rektor UKSW zwrócił uwagę na wyjątkowość chwili. "Pierwszy raz w tym budynku gościmy ministra zdrowia. Kierunek lekarski i pielęgniarstwo funkcjonują tu od paru lat, natomiast siedziba Wydziału to nowy obiekt, oddany do użytku wiosną tego roku. Wydział Medyczny jest zatem najmłodszym naszym dzieckiem. Zaczęliśmy od zera, jeśli chodzi o infrastrukturę. Musieliśmy sami poszerzać ją tu, na miejscu, oraz tę zewnętrzną opartą na współpracy z renomowanymi szpitalami, z którymi podpisaliśmy umowy".

Mówił także o najbliższych działaniach: "Plany mamy wielkie. Chcemy budować centrum symulacji medycznych. To ogromne przedsięwzięcie, stąd pomoc i wsparcie ministra zdrowia jest tak bardzo potrzebne. Już teraz serdecznie dziękuję za tę życzliwość. Ta inwestycja jest kluczowa dla Uniwersytetu i naszej medycyny. Chcielibyśmy budować centrum modułowo, a jego pierwszą częścią będzie właśnie Collegium Anatomicum".

Minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał na działania podjęte w zakresie ochrony zdrowia w Polsce. "W ostatnich latach zrobiliśmy ogromny postęp, jeśli chodzi o infrastrukturę medyczną. Inwestujemy w budynki i sprzęt. Najważniejsza jest jednak kadra - i to jest największe wyzwanie, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Problem uzupełniania kadr staje się problemem globalnym. Musimy doprowadzić do szerokiego kształcenia medyków, także na takich Uniwersytetach, jak ten. Oczywiście z zastrzeżeniem pilnowania jakości kształcenia" - powiedział.

Szef resortu zdrowia zwrócił także uwagę na fakt, że rozwój Wydziału Medycznego UKSW wpisuje się w politykę zdrowotną państwa. "Z punktu widzenia deficytów i wyzwań poszerzenie skali kształcenia nie tylko przez istniejące podmioty, ale także przez nowe uczelnie, które wykazują chęć nauczania na wydziałach medycznych, to niezbędny środek, który pomoże zrównoważyć i ustabilizować system opieki zdrowotnej. Dziękuję za wysiłek, który wasz Uniwersytet w tym zakresie podjął. UKSW miał świetną bazę naukowo - kadrową, kierunki, które utworzyły zaplecze dla Wydziału Medycznego. Cieszę się, że on powstał, i mam nadzieję, że pomoc w wysokości 30 mln złotych na budowę pierwszego modułu centrum symulacji medycznej i Collegium Anatomicum przyczyni się do jak najszybszego rozpoczęcia planowanej inwestycji" - mówił.

"To wsparcie jest to dla nas ogromnie ważne. Kształcimy kadrę medyczną zgodnie z wizją, którą przedstawił pan minister. Chcemy rozwijać to kształcenie w zakresie nauk podstawowych, nauczając anatomii, stąd budowa centrum jest bardzo ważna. W przyszłym roku planujemy otwarcie nowych kierunków medycznych: ratownictwa i położnictwa - powiedziała prodziekan ds. studenckich Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW. dr n.med. Beata Chełstowska. Obecnie na WMCM studiuje 600 studentów na kierunku lekarskim i 130 na pielęgniarstwie.