Minister zdrowia: stoimy przed ogromnym wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa

Mamy do czynienia z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne. Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, starzejącego się społeczeństwa – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji "Elbląg Public Health".

Szef resortu zdrowia podczas konferencji "Elbląg Public Health" zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne.

"Stoimy przed ogromnym wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa. Zjawisko wielochorobowości, które jest związane przede wszystkim z wiekiem senioralnym, choroby przewlekłe, które wymagają permanentnej opieki, permanentnego planu opiekowania się pacjentem" - wymieniał.

Dodał, że kolejnym czynnikiem jest także rosnąca świadomość zdrowotna ludzi, która przejawia większym zainteresowaniem profilaktyką i częstszym wykonywaniem badań.

Ocenił, że to wszystko powoduje, że popyt na opiekę medyczną rośnie w tempie wykładniczym. Tym samym trzeba się spodziewać, że w najbliższych latach proces ten będzie przyspieszał.

Z drugiej strony - jak zaznaczył - gdy patrzymy na podaż usług, mamy kryzys kadrowy. "To jest główny element, który determinuje czas oczekiwania do specjalisty, to, jak postrzegamy dostępność do systemu opieki medycznej" - wskazał Niedzielski, mówiąc, że zwiększanie liczby miejsc na kierunkach medycznych i otwieranie kierunków lekarskich na uczelniach przyniosą zyski za 10 lat.

Jednocześnie zwrócił uwagę na działania będące odpowiedzią krótkookresową. Wskazał na dwie gwarancje - pierwsza to wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do 7 proc. PKB. Druga - to wzrost wynagrodzeń.

"To były dwa elementy, które opanowały zjawisko wyjazdu lekarzy z Polski. 10 lat temu mieliśmy do czynienia z exodusem, który wyraźnie wyhamował" - dodał.

Minister zdrowia ocenił, że gwarancje wynagrodzeń są na tyle atrakcyjne z punktu widzenia innych państw, że mamy do czynienia z dodatnim bilansem.

"W ciągu ostatniego ponad roku pojawiło się w Polsce ponad 4 tys. lekarzy z Białorusi i Ukrainy. Jest to bardzo realne wsparcie systemu, które na krótką chwilę, dopóki nie zaczną działać te efekty edukacyjne, pomaga stabilnie działać systemowi opieki zdrowotnej" - zaznaczył.

Podkreślił, że odpowiedzią na potrzeby w chwili obecnej jest koordynacja w zdrowiu publicznym. Wskazał, że resort wprowadza koordynację na poziomie Krajowej Sieci Onkologicznej, Krajowej Sieci Kardiologicznej i w systemie podstawowej opieki zdrowotnej.

Konferencję "Elbląg Public Health" zorganizowała Akademia Medyczna i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Celem spotkania jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem ekspertów od zarządzania opieką zdrowotną i od edukacji medycznej w kontekście braków kadrowych w jednostkach opieki zdrowotnej w Polsce.