Minister zdrowia: w ostatnich dziewięciu dniach grudnia mamy wyhamowanie epidemii grypy

W ostatnich dziewięciu dniach grudnia mamy lekkie wyhamowanie epidemii grypy - dziennie notowaliśmy średnio 43,2 tys. zakażeń - napisał we wtorek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował, że we wtorek o godz. 9.00 w MZ zbierze się sztab w tej sprawie.

"W ostatnich 9 dniach grudnia mamy lekkie wyhamowanie epidemii grypy. Dziennie notowaliśmy średnio 43,2 tys. zakażeń i podejrzeń zakażenia, czyli o 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej" - napisał we wtorek Niedzielski.

Zdaniem ministra zdrowia, do wyhamowania epidemii w grupie dzieci do 14 lat przyczyniła się przerwa świąteczno-noworoczna w zajęciach w szkole.

Niedzielski poinformował, że we wtorek o godzinie 9.00 w Ministerstwie zdrowia zbierze się sztab w sprawie grypy.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował we wtorek, że w Polsce przeciw grypie zaczepiło się dotąd 714 tys. osób. Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne dla osób powyżej 75 .roku życia i dla kobiet w ciąży, a do 50 proc. refundacji uprawione są dzieci od 6. miesiąca do 18. roku życia, osoby w wieku 18-65 lat z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy oraz osoby w wieku od 65. do 75. roku życia. Refundacją objęte są trzy preparaty. Reszta pacjentów musi zapłacić za szczepionkę 100 proc.

Szczepionkę przeciwko grypie można przyjąć w placówkach medycznych i aptekach, jednak aby zaszczepić się w aptece, pacjent musi iść najpierw do lekarza POZ po receptę na szczepionkę. Kwalifikacji do szczepienia przeciw grypie osoby dorosłej może oprócz lekarza dokonać także felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny i farmaceuta. Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem osoby niepełnoletniej może wykonać tylko lekarz.