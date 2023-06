Minister zdrowia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy: dziękuję za zaangażowanie i bezinteresowność

Z okazji przypadającego w środę Światowego Dnia Krwiodawcy minister zdrowia Adam Niedzielski podziękował wszystkim oddającym krew za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc.

"W imieniu wszystkich biorców składam wyrazy wdzięczności" - napisał na Twitterze szef MZ.

Zaznaczył, że każdego dnia, dzięki honorowym dawcom krwi ratowane jest życie i zdrowie wielu ludzi, którzy zdani są wyłącznie na ofiarność innych.

Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują ich braki. Mogą być one spowodowane np. wypadkiem, zabiegiem operacyjnym, zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także występować u pacjentów z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18. do 65. roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom.

Eksperci zalecają, by oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci. Dawcy nie mogą brać leków, z wyjątkiem środków antykoncepcyjnych. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. dwóch litrów płynów. Niewskazane jest przychodzenie na czczo. By zostać dawcą trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut.

Światowy Dzień Krwiodawcy został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Obchodzony jest na pamiątkę urodzin Karla Landsteinera 14 czerwca 1868 r. W 1901 roku Landsteiner odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.