Ministerstwa Zdrowia: od lipca nowa odsłona programu "Profilaktyka 40 plus"

Program Ministerstwa Zdrowia propagujący odbudowę zdrowia Polaków "Profilaktyka 40 plus" zostaje przedłużony. Nowa odsłona programu, która wejdzie w życie w lipcu, przewiduje premie dla gabinetów POZ, które będą wspierać diagnostykę swoich pacjentów.

Po wakacjach ministerstwo planuje rozlosować nagrody wśród osób, które się przebadają.

Program "Profilaktyka 40 Plus" ruszył 1 lipca 2021 r. Resort, wprowadzając go, uzasadniał, że jest odpowiedzią na zaniedbania w zakresie zdrowia znaczącej części polskiego społeczeństwa. Te zaniedbania - jak oceniało MZ - uwidoczniły się ze szczególną mocą w czasie ponad dwóch lat epidemii w Polsce. Analizy pokazały, że przebieg epidemii, ciężkość diagnozowanych przypadków zakażeń czy liczba zgonów zależały m.in. od wcześniejszego stanu zdrowia pacjentów.

Żeby wziąć udział w programie i wykonać badania diagnozujące stan zdrowia, trzeba wypełnić internetową ankietę, która zawiera pytania o to, jak żyjemy i jaki mamy obraz siebie. Po wypełnieniu ankiety system informatyczny z automatu wystawia e-skierowanie na badania. Dotychczas ankiety wypełniło 1,1 mln osób. Prawie 600 tys. z nich wykonało już badania. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się przedłużyć o pół roku program, który przewidziany był do końca czerwca.

"Cieszę się z tych 600 tys. osób, które dzięki naszemu programowi mogły poznać stan swojego zdrowia, ale to nadal jest zbyt mało. Minimum tego, czego oczekujemy po +Profilaktyce 40 plus+, to 2 mln badań. Jako społeczeństwo musimy nabrać przekonania, że rutynowa diagnostyka jest podstawą naszego życia, życia w zdrowiu. Musimy zacząć o siebie dbać, żeby kolejne epidemie nas już tak nie dotykały jak COVID-19" - podsumował minister zdrowia Adam Niedzielski.

W związku z tym, że na 100 tys. osób, które wzięły udział w ankiecie podsumowującej i oceniającej program "Profilaktyka 40 Plus", ponad 26 proc. wskazała na potrzebę szerszej informacji oraz zachęty do udziału w programie ze strony lekarzy, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o większym zaangażowaniu podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 1 lipca przychodnie, które pomogą pacjentowi w wypełnieniu ankiety i pokierują pacjenta na badania, otrzymają specjalną premię finansową.

"Wypracowujemy obecnie finalną formułę tej premii tak, by z jednej strony dać gratyfikację za to, że personel POZ pomoże - szczególnie osobom starszym - wypełnić ankietę, ale chcemy przede wszystkim docenić podmioty medyczne za to, że ich pacjent przejdzie badania +Profilaktyki 40 plus+" - wyjaśnia prezes NFZ Filip Nowak.

Zachętą do wypełnienia ankiety i odbycia badań dla pacjentów będzie swego rodzaju loteria, która ma ruszyć zaraz po wakacjach. Wśród osób, które wezmą udział w programie, Ministerstwo Zdrowia rozlosuje nagrody, którymi będą karty sportowe z dostępem do obiektów sportowych w całym kraju. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie na operatora programu nagród.