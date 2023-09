Ministerstwo Cyfryzacji: W ramach konkursu "Pracownia Kompetencji Cyfrowych" w szkołach powstaną 832 mobilne pracownie komputerowe

W ramach konkursu "Pracownia Kompetencji Cyfrowych" w szkołach powstaną 832 mobilne pracownie komputerowe - poinformowało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji, ogłaszając wyniki konkursu, w którym napłynęło 3075 zgłoszeń.

"Nagrodą są w pełni wyposażone mobilne pracownie komputerowe. Uczniowie nadesłali aż 3075 zgłoszeń i bardzo trudno było wybrać najlepsze. Dlatego zwiększyliśmy pulę nagród i zamiast planowanych 500 mobilnych pracowni komputerowych, do szkół trafi ich ponad 800. Nasze działania w zakresie budowania kompetencji cyfrowych młodego pokolenia są kompleksowe" - powiedział cytowany w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji szef resortu Janusz Cieszyński.

"Konkursy, takie jak ten przygotowany przez NASK, są wspaniałym narzędziem edukacyjnym" - ocenił Cieszyński. "Atrakcyjne nagrody są tylko dodatkiem, bo prawdziwą wartość stanowi wiedza i nabycie nowych kompetencji, które umożliwią dzieciom i młodzieży sprawne - a przede wszystkim bezpieczne - poruszanie się w cyfrowym świecie" - dodał.

"Powtarzałem to już wiele razy, ale badania jasno pokazują, że 65 proc. obecnych dzieci w wieku szkolnym będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały. To mocny sygnał, że kompetencje cyfrowe i technologiczne, które uczniowie nabędą teraz, a następnie rozwiną je na kolejnych etapach edukacji, nie tylko pomogą im odnaleźć się w społeczeństwie, lecz będą w niedalekiej przyszłości także mocnym atutem na rynku pracy. Nowoczesny sprzęt, który trafi do szkół, pomoże wyrównywać przyszłe szanse na rynku pracy, wesprze uczniów uzdolnionych, pomoże rozwijać talenty" - wskazał minister cyfryzacji.

Konkurs, w którym mogły wziąć udział wszystkie szkoły w Polsce, został ogłoszony na początku czerwca. Rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych, a dla każdej z nich przygotowano inne zadanie. Wspólnym motywem było zrealizowanie wskazanego kursu e-learningowego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci przez jak największą liczbę uczniów, a następnie przygotowanie pracy w oparciu o zdobytą wiedzę.

Drużyny rywalizowały o mobilną pracownię komputerową dla swojej szkoły. Każda z nich ich jest wyposażona w 16 laptopów wraz z przenośną szafą, posiada oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor.

Jury wybrało 832 najlepsze prace: w kategorii klasy I-III szkoły podstawowej - 337 prace; w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej - 166 prac; w kategorii klasy VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe - 329 prace.

Najwięcej nagród trafi do szkół z województw: śląskiego (100), mazowieckiego (87), wielkopolskiego (78), małopolskiego (80) i dolnośląskiego (75).

Konkurs "Pracownia Kompetencji Cyfrowych" został współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK.