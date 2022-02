Ministerstwo rodziny zachęca gminy do udziału w konkursie "Samorząd pro familia"

Ministerstwo rodziny zachęca wszystkie gminy do zgłaszania się do konkursu "Samorząd pro familia". Zgłoszenia można składać do końca marca. "Zależy nam na promowaniu dobrych praktyk na rzecz rodzin i dawaniu przykładu innym" - podkreśliła minister Marlena Maląg.

Konkurs "Samorząd pro familia" ma na celu wyróżnienie gmin wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin w lokalnej społeczności.

"Zależy nam także na promowaniu dobrych praktyk i dawaniu przykładu innym. Z całego serca zachęcam gminy do udziału w tegorocznej, drugiej edycji konkursu. Na zgłoszenia czekamy do końca marca br." - przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

Ministerstwo wskazało, że lista inicjatyw, które mogą przyczynić się do uzyskania przez gminę tytułu "Samorząd pro familia", jest długa - ogranicza ją w zasadzie tylko pomysłowość władz lokalnych. To np. karta dużej rodziny dla mieszkańców danego miasta czy miasteczka, darmowe przejazdy dla dzieci i rodziców, łatwiejszy dostęp do mieszkań, a także darmowe lekcje pływania dla uczniów.

"Wiele gmin dobrze rozumie, że rodziny chcą mieszkać i wychowywać dzieci tam, gdzie zwyczajnie żyje im się dobrze, czują się bezpiecznie, mają do tego dobre warunki. Lokalne inicjatywy prorodzinne odgrywają tutaj ogromną rolę. My to widzimy i organizując w ubiegłym roku po raz pierwszy konkurs +Samorząd pro familia+ mieliśmy na celu właśnie wyróżnienie i docenienie takich gmin. Sukces pierwszej edycji sprawił, że w tym roku ogłosiliśmy drugą edycję konkursu" - podkreśliła minister rodziny.

Zgłoszenia do konkursu "Samorząd pro familia" edycja 2022 będą przyjmowane w czterech kategoriach: gmina wiejska; gmina wiejsko-miejska i gmina miejska do 20 tys. mieszkańców; gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców; gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ministerstwo zaznaczyło, że realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin (m.in. niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego - nie należy jej więc utożsamiać wyłącznie z pomocą społeczną). Powinna mieć ona na celu tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania wszystkich rodzin i przychodzenia na świat dzieci, a także powstawania nowych rodzin. Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny, jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny.

Formularz zgłoszeniowy - wraz z wypełnioną ankietą oraz opisem długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej - należy przesłać w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).

21 stycznia 2021 r. wszystkie gminy otrzymały mailem szczegółowe informacje o dostępie do Centralnej Aplikacji Statystycznej, za pomocą której należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce Konkurs Samorząd pro familia 2022.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br. Zgłoszenia dokonane po tej dacie nie będą uwzględniane.

Ogłoszenie wyników konkursu "Samorząd pro familia" edycja 2022 i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w maju 2022 r. Organizatorzy konkursu zawiadomią nagrodzone i wyróżnione gminy o dokładnej dacie.

Konkurs "Samorząd pro familia" organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz drugi. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji, do udziału zgłosiło się 236 gmin. Laureatami zostali: Miejsce Piastowe, Pleszew, Boguszów-Gorce, Otwock i Katowice.

Dodatkowo przyznane zostały trzy wyróżnienia, które otrzymały: Sędziszów Małopolski, Grodzisk Mazowiecki oraz Gdynia. Kapituła konkursu wyróżniła również Kępice oraz Nysę.

Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.