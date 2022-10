Ministerstwo sprawiedliwości: chcemy rozszerzyć ustawę "antylichwiarską" na rolników i przedsiębiorców

Uchwalenie ustawy "antylichwiarskiej" kładzie kres wykorzystywaniu ludzkich dramatów i tragedii; będziemy chcieli rozszerzyć tę ustawę także na rolników i przedsiębiorców, przygotujemy w tym celu nowy projekt - zapowiedzieli w czwartek szef MS Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Warchoł.

Sejm w czwartek przyjął ustawę "antylichwiarską" przygotowaną przez resort sprawiedliwości, która przewiduje określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek i obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie, że ta ustawa "kładzie kres wykorzystywaniu ludzkich dramatów i tragedii osób zmuszonych sytuacją życiową do zaciągania pożyczek na bardzo niekorzystnych warunkach". "Dziś sprawiedliwość i uczciwość zatriumfowały w Sejmie i mamy nadzieję, że taki też będzie dalszy tok pracy na tą ustawą w Senacie" - powiedział Ziobro.

Wiceszef MS Marcin Warchoł dodał, że uchwalona ustawa obniża ponad pięciokrotnie koszty pożyczek, tzw. chwilówek. "Dziś za pożyczkę na 1 tys. zł wziętą na 30 dni, trzeba zapłacić 275 zł kosztów pozaodsetkowych, a po naszej zmianie będzie to 50 zł" - zauważył Warchoł.

Ponadto jak mówił, ustawa wprowadza nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad "firmami chwilówkowymi". Dodał, że notariusze, komornicy i sędziowie będą musieli sprawdzać, czy w tle egzekwowanej wierzytelności nie ma pożyczki lichwiarskiej.

Warchoł zapowiedział, że MS chce rozszerzyć ustawę "antylichwiarską" na rolników i przedsiębiorców. Jak mówił, "słyszy się dziś o różnych trickach, które stosują firmy lichwiarskie po to, żeby żerować na biedzie i krzywdzie ludzi". "Często to jest zmuszanie do zaciągania pożyczki osób, które muszą wcześniej wpisać się na listę przedsiębiorców, te tricki muszą być ukrócone" - podkreślił Warchoł.

Wyjaśnił, że nie wprowadzono stosownych przepisów w tym obszarze we właśnie uchwalonej ustawie, ponieważ ustawa musiałby być po raz kolejny ratyfikowana przez Komisję Europejską, co spowolniłoby jej bieg na długie miesiące. "Dlatego też przygotujemy nową ustawę, którą obejmiemy rolników i przedsiębiorców" - powiedział wiceminister.

Pytany, kiedy ten nowy projekt zostanie przygotowany i trafi do Sejmu odparł, że "niebawem, w najbliższym czasie". W czwartkowym głosowaniu ustawę o zmianie przepisów "w celu przeciwdziałania lichwie" poparło 303 posłów, przeciw było 11, zaś 130 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Rząd przyjął obszerne propozycje autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości w końcu listopada ub.r., do Sejmu wpłynęły one pod koniec grudnia zeszłego roku. W styczniu odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, po którym projektem zajęły się sejmowe komisje: sprawiedliwości i praw człowieka oraz finansów oraz sejmowa podkomisja.

Ustawa odnosi się do zmian w kilku aktach prawnych - chodzi o nowelizacje: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim.