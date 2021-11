Ministerstwo Sprawiedliwości: Rok skutecznego działania ustawy antyprzemocowej (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

- Mija rok od wejścia w życie przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości tzw. ustawy antyprzemocowej. Nowe przepisy działają skutecznie i sprawiają, że sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od swych ofiar. Polska może się dziś pochwalić najwyższymi standardami ochrony ofiar takich przestępstw - powiedział wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej 30 listopada br.

Dzięki rozwiązaniom opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości pomoc dociera do poszkodowanych znacznie szybciej niż było to w latach poprzednich. Policja i Żandarmeria Wojskowa w ciągu roku w ponad 3200 przypadkach wydała nakaz opuszczenia mieszkania lub dodatkowo zakaz zbliżania się sprawcy do ofiar przemocy. W 96,4 proc. przypadków zastosowane środki dotyczyły mężczyzn.

Profesjonalizm funkcjonariuszy

Osobie, wobec której wydano nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się do domowników, przysługuje prawo wniesienia zażalenia na decyzję policji lub Żandarmerii Wojskowej. W ciągu tego roku do sądów rejonowych wpłynęły tylko 63 takie zażalenia. Wszystkie zostały już rozpatrzone przez sądy i tylko dwa przypadki zostały uwzględnione.

Potwierdza to, że interweniujący funkcjonariusze działają skutecznie i zgodnie z prawem. Ta skuteczność to aż 99,94 proc. Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości są oni do takich interwencji dobrze przygotowani. Zadbaliśmy o specjalne szkolenia dla ok. 30 tysięcy funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. W szkoleniach uczestniczyły także osoby pierwszego kontaktu, które zajmują się szukającymi pomocy w ośrodkach świadczących takie wsparcie, kuratorzy sądowi oraz prokuratorzy.

- Dzięki profesjonalnym interwencjom hasło "Murem za mundurem" odnieść można nie tylko do obrońców naszych granic, ale także do tych, którzy skutecznie chronią ofiary przemocy domowej - stwierdził wiceminister Marcin Romanowski.

System długofalowej pomocy

Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło również system długofalowej pomocy dla ofiar tego rodzaju przestępstw. W Polsce działa 336 ośrodków wspierających poszkodowanych. Można uzyskać tam m.in. pomoc psychologiczną i prawną dzięki środkom przekazywanym na ten cel z Funduszu Sprawiedliwości. Od wejścia w życie ustawy do 31 października br. do tych miejsc zgłosiło się niemal 9 tys. osób dotkniętych przemocą domową. 7015 z nich to kobiety.

Natychmiastowe wsparcie

Po zmianie przepisów ofiary mogą liczyć na natychmiastowe wsparcie. Ofiary przemocy nie są już zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą lub do szukania schronienia poza własnym domem. Przed wejściem w życie ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu - średnio aż 143 dni. Dziś interwencja, która kończy się nakazem opuszczenia mieszkania przez stosującego przemoc, to zwykle kilkadziesiąt minut.

Nowe regulacje

Ministerstwo Sprawiedliwości nadal pracuje nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi jeszcze skuteczniejszej ochrony ofiar przemocy domowej. W uzgodnieniach międzyresortowych jest już projekt tzw. ustawy antyprzemocowej 2.0, który przewiduje trzy nowe narzędzia wzorowane na obecnym nakazie policyjnym: zakaz zbliżania się do osoby, zakaz komunikowania się oraz zakaz wstępu w określone miejsca (np. szkoła, zakład pracy).

Minister Sprawiedliwości powołał specjalny zespół zajmujący się przygotowaniem krajowego planu działania oraz przepisów, które będą chronić dzieci pokrzywdzone wykorzystywaniem o charakterze seksualnym. Pracujemy także nad zmianami procedur, które ułatwią udział w przesłuchaniach osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Ta grupa jest w dużym stopniu dotknięta przemocą domową - poinformował minister Romanowski.

