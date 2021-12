Ministerstwo Zdrowia: dodatkowe 1359 miejsc rezydenckich

Minister zdrowia przyznał dodatkowo 1359 miejsc rezydenckich lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie zakwalifikowali się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu przeprowadzonym od 1 do 31 października – przekazał PAP w poniedziałek resort, akcentując, że to rekordowa liczba.

Dodatkowe miejsca rezydenckie minister przyznał lekarzom i dentystom, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniającej również wyniki lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim.

W województwie dolnośląskim przyznano 102 dodatkowe miejsca, w kujawsko-pomorskim - 21, w lubelskim - 75, w lubuskim - 3, łódzkim - 121, małopolskim - 93, mazowieckim - 386, opolskim - 3, podkarpackim - 27, podlaskim - 31, pomorskim - 88, śląskim - 238, świętokrzyskim - 17, warmińsko-mazurskim - 12, wielkopolskim - 115 i zachodniopomorskim - 27.

Łącznie w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym 2021 r. po przyznaniu dodatkowych miejsc, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim zostało zakwalifikowanych 3567 lekarzy i lekarzy dentystów.

Resort podał, że informacje o zakwalifikowaniu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim będą sukcesywnie wprowadzane do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), natomiast listy dodatkowo przyznanych miejsc rezydenckich z uwzględnieniem numerów wniosków, opublikują w najbliższych dniach wojewodowie. W tym tygodniu zostaną również przyznane przez wojewodów dodatkowe miejsca w trybie pozarezydenckim.

"Dzięki przyznaniu dodatkowych miejsc rezydenckich do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostali zakwalifikowani wszyscy lekarze i lekarze dentyści, dla których w określonym województwie były dostępne wolne miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny" - wskazało MZ.