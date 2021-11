Ministerstwo Zdrowia określi co powinno być apteczkach okrętowych, projekt w konsultacjach

Ministerstwo Zdrowia skierowało w piątek do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym ponownie określono wyposażenie apteczek okrętowych i na statkach morskich, a także wzór karty zdrowia dla marynarza.

W projekcie określono wymagania w trzech wariantach. Apteczka okrętowa typu A przeznaczona jest dla statków pełnomorskich bez ograniczenia długości rejsu.

Apteczka okrętowa typu B przewidziana jest dla statków pełnomorskich, odbywających rejs w odległości mniejszej niż 150 mil morskich od najbliższego portu, z odpowiednim sprzętem medycznym oraz statków pełnomorskich, które odbywają rejs w odległości mniejszej niż 175 mil morskich od najbliższego portu z odpowiednim sprzętem medycznym i pozostają stale w zasięgu helikopterowej służby ratownictwa.

Apteczka okrętowa typu C ma zastosowanie dla statków portowych, łodzi i statków pozostających bardzo blisko brzegu lub nieposiadających kabiny mieszkalnej innej niż sterówka.

W załączniki wskazano co musi znaleźć się w poszczególnych typach, m.in. jeśli chodzi o leki przeciwkrwotoczne, moczopędne, przeciwwymiotne, przeciwbólowe, dermatologiczne, okulistyczne, przeciwpadaczkowe, oraz szczepionki przeciwtężcowe, miejscowe środki znieczulające, sprzęt resuscytacyjny, opatrunki, narzędzia typu skalpele i kleszczyki, stetoskop, ciśnieniomierz, termometr, szpatułki. Załącznik zawiera także informacje o tym, w których apteczkach powinien być także sprzęt unieruchamiający i do nastawiania kości, papierki wskaźnikowe do analizy moczu czy urządzenie do podawania tlenu.