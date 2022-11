Ministerstwo Zdrowia: ponad 4,5 mld zł więcej dla szpitali

W granicach pół miliarda zł na ten rok i ponad 4 mld zł na rok przyszły. To dodatkowe pieniądze, które Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamiają na zwiększenie ryczałtu dla szpitali – przekazało PAP Ministerstwo Zdrowia.

W tym roku zyskają wszyscy ci, którzy wykazując dbałość o pacjentów, przekroczyli graniczny poziom kwoty ryczałtu.

Do listopada już ponad 100 szpitali znacznie przekroczyło przyznany im ryczałt za minione miesiące i kierując się troską o dobro pacjentów nadal realizują świadczenia. Część z placówek przekroczyło ryczałt nawet o 30 procent, ale są też placówki, w których to przekroczenie osiąga 60 procent.

"Takie szpitale należy zdecydowanie docenić. Dzięki nim odrabiamy zaległości zdrowotne z ponad dwuletniego okresu pandemii. Przekroczenie ryczałtu oznacza przyjmowanie zdecydowanie większej liczby pacjentów niż można było zakładać. Wspólnie z prezesem NFZ podjąłem decyzję, że placówkom, które przekroczyły ryczałt, należy się gratyfikacja, czyli dodatkowe finansowanie i takie też zamierzamy już w grudniu wprowadzić" - mówi minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

I tak placówki należące do sieci szpitali, które za wykonane świadczenia rozliczają się ryczałtem z Narodowym Funduszem Zdrowia, a które o co najmniej 8 proc. przekroczyły ryczałt na 2022 r., już w grudniu otrzymają dodatkowe środki.

"Jeśli szpital przekroczył swój ryczałt o minimum 8 proc., to dowodzi, że aktywnie włączył się w odrabianie długu zdrowotnego, co w praktyce oznacza, że placówka wykonała więcej procedur medycznych na rzecz pacjentów w ramach rozliczenia ryczałtem. Każdemu szpitalowi, który przekroczył ten ośmioprocentowy pułap zwrócimy ponad połowę kwoty przekroczenia" - wyjaśnia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Według wyliczeń NFZ nowy mechanizm obejmie co najmniej 20 proc szpitali w całej Polsce. W większości są to placówki powiatowe. Kwota, którą NFZ przeznaczy w tym roku na sfinansowanie przekroczonych ryczałtów, to 500 mln zł. Tegoroczna ryczałtowa nadwyżka zostanie dodana do wartości ryczałtu szpitala za 2022 r., tym samym wzrośnie ryczałt szpitala na 2023 r.

Kolejnym istotnym krokiem dla finansów szpitali jest podniesienie przyszłorocznej wyceny za tzw. punkt w ryczałcie. Od 1 stycznia 2023 r. jego wartość rośnie o 15 proc. do poziomu 1,62 zł.

"Tylko ten zabieg zwiększa finansowanie polskiego systemu szpitalnictwa w przyszłym roku o niebagatelną kwotę 4 mld zł. Zdecydowanie poprawi to kondycję szpitali w dobie rosnących kosztów utrzymania - podsumowuje minister Niedzielski.