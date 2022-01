Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu zamieszczono informację o projekcie ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Przewiduje on m.in. powołanie Narodowego Frakcjonatora Osocza. Rada Ministrów ma go przyjąć w pierwszym kwartale tego roku.

W ustawie mają zostać jasno określone m.in. zasady gospodarowania osoczem i produktami krwiopochodnymi. Planowane jest powołanie Narodowego Frakcjonatora Osocza (NFO), który będzie wytwarzał produkty krwiopochodne, których obecnie brakuje na rynku. Do czasu rozpoczęcia produkcji, co - jak podano - ma nastąpić za ok. 4-5 lat, NFO będzie, na podstawie decyzji ministra zdrowia zbywać osocze w drodze konkursu albo wybierze wykonawcę usługowego frakcjonowania w drodze konkursu albo przetargu publicznego.

Na podmioty lecznicze nałożony będzie obowiązek wprowadzania do systemu obrotu produktami krwiopochodnymi, prowadzonego przez Narodowe Centrum Krwi (NCK), zapotrzebowań na produkty krwiopochodne. Rozwiązanie to, jak również stworzenie sytemu informatycznego obrotu produktami krwiopochodnymi, ma - jak wyjaśniono - zapewnić nadzór nad właściwym obrotem produktami krwiopochodnymi.

Ponadto proponuje się wprowadzenie ustawowego obowiązku uzyskiwania przez centra krwiodawstwa zgody dawcy krwi na oddanie krwi, z której będzie jasno wynikało, że wyraża on zgodę na zbycie krwi i jej składników w celu przetworzenia w krwiopochodne produkty lecznicze ratujące życie i zdrowie pacjentów.

Zakłada się, że usługowe frakcjonowanie będzie pierwszym etapem powstania krajowej fabryki frakcjonowania osocza.

Projekt ma także wprowadzić kompleksowy, wieloaspektowy i scentralizowany nadzór nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Do zasadniczych zmian systemowych - jak wskazano - należy powołanie jednej instytucji nadzorującej system krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Projekt doprecyzuje ponadto m.in. uprawnienia dawców krwi przez wskazanie, że czas zwolnienia obejmuje również zmianę, która zaczęła się tego dnia, w którym oddano krew i jej składniki albo obejmuje cała dobę.

Ustawa ma również umożliwić ratownikom medycznym i perfuzjonistom wykonywania zabiegów przetaczania krwi i jej składników po odbyciu specjalistycznych szkoleń, a także wprowadzić przepisy umożliwiające przetaczanie krwi i jej składników przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego w trakcie transportu międzyszpitalnego.

Projekt ma ponadto utrzymać bądź doprecyzować część dotychczasowych rozwiązań w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, znajdujących się w obecnie obowiązującej ustawie o publicznej służbie krwi.