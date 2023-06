Ministerstwo Zdrowia: przeciw HPV zaszczepiono prawie 8 tys. dzieci, kolejne 15 tys. jest zapisane

W ramach programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV od 1 czerwca zaszczepiono w Polsce prawie 8 tys. dziewczynek i chłopców w wieku 12 i 13 lat – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Kolejne 15 tys. dzieci jest zapisanych na szczepienie – przekazał resort.

Preparaty stosowane w programie to Cervarix i Gardasil 9. Schemat podania w obu przypadkach jest dwudawkowy. Rekomendowany odstęp między dawkami wynosi 6 miesięcy. Druga dawka nie powinna być podana później niż po 12 miesiącach od pierwszej. W 2023 r. szczepienia obejmują dzieci urodzone w 2010 i 2011 r.

"W ciągu niespełna dwóch tygodni szczepionkę przeciw HPV przyjęło prawie 8 tys. 12- i 13-latków. Kolejnych 15 tys. jest zapisanych" - przekazało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

"I Ty już dziś zapisz swoje dziecko na szczepienie. Do wyboru 3,8 tys. punktów na terenie kraju" - zachęca MZ.

Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci poprzez Internetowe Konto Pacjenta, bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii. Szczepienia są bezpłatne.

Wirus HPV (human papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka. Do zakażenia dochodzi głównie drogą płciową. Eksperci podnoszą, że szczepienie przeciw HPV w wieku nastoletnim to najskuteczniejsza forma profilaktyki. Zapobiega nie tylko rozwojowi wirusa HPV w organizmie, ale również uniemożliwia pojawienie się komórek nowotworowych.