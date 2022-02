Ministerstwo Zdrowia: Przy punktach recepcyjnych po polskiej stronie obecni są medycy

Przy punktach recepcyjnych po polskiej stronie obecni są medycy - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Nie mamy informacji ze strony ukraińskiej o pilnej potrzebie podjęcia działań medycznych. Karetki na teren obcego państwa wjeżdżają za zgodą służb tego państwa - dodał resort.

W sobotę posłanka Lewicy Monika Falej napisała na Twitterze, że należy pilnie uregulować pomoc medyczną dla obywateli Ukrainy stojących na granicy, bo karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego zatrzymują się na granicy i nie mogą jej przekroczyć, gdyż nie pozwala im na to polskie prawo.

"Pani poseł, jak chce Pani pomóc, to proszę najpierw zasięgać informacji bo teraz Pani dezinformuje ludzi. Karetki na teren obcego państwa wjeżdżają za zgodą służb tego państwa. Nie mamy informacji ze strony ukraińskiej o pilnej potrzebie podjęcia działań medycznych" - odpowiedziało MZ posłance na Twitterze.

Dodano, że przy punktach recepcyjnych po polskiej stronie obecni są medycy, którzy w każdej chwili mogą reagować i decydować o przewiezieniu do szpitala.

W czwartek na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego powstało osiem punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Mieszczą się one w pobliżu przejść granicznych w woj. lubelskim (Dorohusk, Dołhobyczów, Hrebenne, Zosin) i podlaskim (Medyka, Korczowa, Łodynia, Krowica Sama). Trwają przygotowania do uruchomienia punktu recepcyjnego w Hali Kijowskiej niedaleko przejścia granicznego w Korczowej na Podkarpaciu.

W punktach recepcyjnych uchodźcy mogą odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z pomocy medycznej i psychologicznej, złożyć wniosek o pomoc międzynarodową, wypełnić dokumenty uprawniające do pobytu lub uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków dla osób uciekających z Ukrainy i uzyskać informację o możliwym transporcie do innych miast w Polsce.

Sobota jest trzecim dniem inwazji rosyjskiej w Ukrainie.