Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt o wsparciu szpitali

Ministerstwo Zdrowia skierowało w piątek do konsultacji projekt gwarantujący szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 r. był niższy, niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na ub.r., wypłatę dodatkowych środków zapewniających utrzymanie wielkości umowy ryczałtowej na dotychczasowym poziomie.

Chodzi o projekt zmienionego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W ocenie skutków regulacji przypominano, że w związku z wprowadzonymi w 2022 r. w czasie trwania epidemii ograniczeniami w zakresie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy nie mieli możliwości realizacji wszystkich świadczeń.

Spowodowało to - jak przyznano - znaczne obniżenie liczby wykonywanych świadczeń.

Część szpitali zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali, miała trudności ze zrealizowaniem świadczeń na poziomie zakładanym przy ustalaniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia na rok 2022.

Obecnie obowiązujące przepisy uzależniają poziom finansowania szpitali zakwalifikowanych do sieci szpitali od wysokości wykonania ryczałtu systemu zabezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Ustalenie wysokości ryczałtu na rok 2023 na podstawie wykonanego poziomu ryczałtu w roku 2022 spowoduje, że część szpitali zakwalifikowanych do "sieci szpitali" otrzyma mniej środków finansowych, co w efekcie pogorszy ich sytuację finansową.

Proponuje się więc wprowadzenie regulacji gwarantującej szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 r. był niższy, niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na 2022 r., wypłatę dodatkowych środków finansowych, zapewniających utrzymanie wielkości umowy ryczałtowej na dotychczasowym poziomie.

Wypłata dodatku nastąpi na wniosek świadczeniodawcy, w miesięcznych transzach.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną zobligowani do rozliczenia wypłaconych środków do końca okresu rozliczeniowego, czyli do końca 2023 r.

W przypadku podmiotów, które zrealizowały ryczałt z 2022 r. na poziomie niższym, niż 90 proc., dodatek korygowany będzie współczynnikiem równym realizacji ryczałtu za ostatni kwartał 2022 (nie większym niż 1). W uzasadnieniu wskazano, że w czwartym kwartale 2022 r. na poziom wykonania ryczałtu czynniki epidemiczne nie miały już tak istotnego wpływu, w związku z czym świadczeniodawcy w znacznej większości realizowali wartość ryczałtu przypadającą na ten okres, co pozwala oddać rzeczywistą wartość poziomu realizacji ryczałtu.