Ministerstwo Zdrowia: skrócona kwarantanna obejmie osoby kierowane na nią od poniedziałku

Skrócona kwarantanna obejmie osoby kierowane na nią od poniedziałku 24 stycznia – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim zapowiedział w piątek skrócenie od poniedziałku czasu przebywania na kwarantannie.

"W związku z pojawiającymi się pytaniami po konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia informujemy, że skrócona kwarantanna (7 dni) obejmie wszystkie osoby kierowane na nią od 24.01. Nie dotyczy to więc osób, które już są na kwarantannie" - przekazał resort na Twitterze.

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na COVID-19. W myśl obecnych przepisów, co do zasady, kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika. W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są więc np. spacery z psem czy wyjście do sklepu. W razie niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem.