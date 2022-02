O godzinie 8.00 w niedzielę Ministerstwo Zdrowia uruchamia obsługę w języku ukraińskim na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc pod numer 800 137 200 każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w obawie przed rosyjską agresją, uzyska konsultację lekarską w ojczystym języku.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował PAP, że numer TPK jest bezpłatny, a obsługą obywateli Ukrainy zajmą się w dużej mierze ukraińscy lekarze, którzy obecnie swój zawód wykonują w Polsce.

Z konsultacji można też skorzystać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej pod adresem: dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka/ua. Formularz jest dostępny w wersji ukraińskiej - podobnie jak strona z opisem możliwości TPK.

"Kolejno uruchamiamy narzędzia pomocne obywatelom Ukrainy w kontakcie z polską służbą zdrową. Co jeszcze raz podkreślę - każda z form opieki medycznej, którą gwarantuje polskie państwo, również dla obywateli ukraińskich, którzy szukają u nas schronienia, jest darmowa. Koszty opieki nad obywatelami Ukrainy pokryje nasz budżet państwa. Dzięki ukraińskiej linii konsultacyjnej TPK, wszyscy przyjeżdżający obecnie do Polski obywatele Ukrainy, którzy chcą skonsultować swój stan zdrowia, uzyskać receptę, bądź skierowanie, będą mogli bez przeszkód to zrobić z każdego miejsca, w którym się znaleźli" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk) działa w nocy, weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aby otrzymać profesjonalną pomoc medyczną przez telefon wystarczy zadzwonić na numer 800 137 200 lub wypełnić formularz. W ramach TPK można uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, zlecenie na test w kierunku SARS-COV-2.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.