Ministerstwo Zdrowia: z bezpłatnych szczepień przeciw HPV skorzystało już ponad 100 tys. nastolatków

W ramach programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV od 1 czerwca zaszczepiono w Polsce ponad 100 tys. dziewczynek i chłopców w wieku 12 i 13 lat – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

"Polska przystąpiła do programu bezpłatnych powszechnych szczepień przeciw #HPV od 1 czerwca 2023 r. Dołączyła do 125 państw, które według WHO prowadziły taki program. Szczepimy dziewczęta i chłopców w wieku 12-13 lat" - wskazał resort na platformie X (dawniej Twitter), załączając grafikę, z której wynika, że zaszczepiono ponad 100 tys. dzieci.

Szczepienia w 2023 r. obejmują dzieci urodzone w latach 2010 i 2011; są dobrowolne.

Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci poprzez Internetowe Konto Pacjenta, bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii.

Wirus HPV (human papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka. Do zakażenia dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej.

Na poświęconej szczepieniom stronie szczepienia.pzh.gov.pl eksperci podnoszą, że wyróżnia się ponad 150 typów HPV, w tym typy niskiego ryzyka, które wywołują m.in. niezłośliwe brodawki narządów płciowych, tzw. kłykciny i brodawczaki, oraz typy o wysokim potencjale onkogennym, odpowiedzialne za zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy oraz za inne choroby nowotworowe. Zakażenia HPV mogą prowadzić m.in. do raka odbytu, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej, okolic głowy i szyi.