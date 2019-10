Ministrowie krajów UE nie uzgodnili wspólnego stanowiska ws. embarga na sprzedaż broni Ankarze

Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE wezwali Turcję do zaprzestania działań w północno-wschodniej Syrii i wycofania sił z tego regionu, ale nie uzgodnili wspólnego embarga na sprzedaż broni Ankarze. Stolice UE mają same decydować w tej sprawie.

"28" zapewniła, że nie dostarczy wsparcia ani pomocy rozwojowej w obszarach, w których prawa społeczności lokalnych są ignorowane lub naruszane. Oznacza to, że ze środków unijnych nie popłyną pieniądze do uchodźców, których chce przesiedlić ze swego kraju do północno-wschodniej Syrii prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Krytycy wskazują, że jego celem jest zmiana etniczna, tak by syryjscy Kurdowie nie stanowili większości w przygranicznych obszarach z Turcją.- Jakakolwiek próba inżynierii demograficznej w tym regionie będzie postrzegana przez nas jako szczególnie niebezpieczna - ostrzegła szefa unijnej dyplomacji.Zostawieni przez Amerykanów Kurdowie zdecydowali się zawrzeć porozumienie z prezydentem Syrii Baszarem el-Asadem. Kurdyjska Autonomiczna Administracja Syrii Północnej i Wschodniej poinformowała w niedzielę, że armia syryjska ma "wyzwolić tereny", nad którymi kontrolę przejęli Turcy i wspierane przez nich syryjskie formacje opozycyjne.Turecka ofensywa ruszyła 9 października wkrótce po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa decyzji o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z północnej Syrii.