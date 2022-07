Ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej rozmawiali o zagrożeniu hybrydowym

Migracja i zagrożenia hybrydowe znalazły się wśród tematów nieformalnego posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, które odbyło się w poniedziałek w Pradze. Obecny na spotkaniu wiceminister spraw wewnętrznych RP Bartosz Grodecki powiedział, że zasługą Polski jest wprowadzenie pojęcia "zagrożenie hybrydowe" do dokumentów unijnych.

To pierwsze takie posiedzenie podczas rozpoczętej 1 lipca czeskiej prezydencji w Radzie UE.

Grodecki powiedział polskim dziennikarzom, że zaczęto mówić o zjawisku instrumentalizowania migracji i o ochronie granic. "Do tego są konieczne zmiany w przepisach prawa, co oczywiście nie będzie łatwe, ale ta dyskusja już się rozpoczęła. To są takie małe kroki, ale uważam, że one są dosyć istotne ze względu na to, że temat ochrony granic nie był tak ważny jeszcze rok czy półtora roku temu" - powiedział.

Polski wiceminister spraw wewnętrznych podkreślił, że jeśli w przypadku problemów migracyjnych nie będzie się definiować niektórych pojęć, to kraje UE będą poruszać się w sferze niedomówień, co nie przyniesie postępu w rozmowach m.in. o pakcie migracyjnym. Zwrócił uwagę, że rozmowy na ten temat rozpoczęto po kryzysie z lat 2014-2015, a teraz jest 2022 rok i pojawiają się nowe wyzwania.

Zdaniem Grodeckiego wspólna, uczciwa dyskusja na temat instrumentalizacji migracji i zagrożeń hybrydowych jest potrzebna, ponieważ są lub będą one wykorzystywane do wywoływania presji czy zamieszania w krajach Wspólnoty.