Ministrowie SWiA przedstawili związkowcom propozycje mające zachęcić do jak najdłuższego pozostania w służbie

Ministrowie SWiA przedstawili związkowcom propozycje mające zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostania w służbie - poinformował we wtorek resort. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości ponad 400 mln zł.

Spotkanie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i wiceszefa tego resortu Macieja Wąsika ze związkowcami odbyło się we wtorek. Podczas rozmów uzgodniono podwyższenie minimalnego dodatku funkcyjnego do 20 proc. Na rozwiązaniu tym zyskać finansowo ma prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Szef MSWiA zapewnił ponadto związkowców, że resort nie prowadzi żadnych prac w zakresie zmiany systemu emerytur mundurowych, a "wszystkie pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia na ten temat są nieprawdziwe".

"Resort zaproponował również, aby po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat rosła co roku o dodatkowy jeden procent. Przykładowo funkcjonariusz z 20-letnim stażem służby z tytułu wysługi lat otrzyma dodatkowe 5 proc. do uposażenia, natomiast po 25 latach służby - dodatkowe 10 proc. Aktualnie maksymalny dodatek za wysługę lat wynosi 35 proc., a po zaproponowanych zmianach wyniesie maksymalnie 56 proc. Dodatkowa należność z tytułu wysługi lat, która będzie przysługiwać po 15 roku służby, nie będzie wliczała się do emerytury" - napisano w komunikacie resortu.

Kolejną propozycją, którą MSWiA przedstawiło we wtorek związkowcom było upowszechnienie dodatku stołecznego dla policjantów. Mają go otrzymywać także funkcjonariusze służący w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", Biurze Spraw Wewnętrznych oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Do tej pory taki dodatek przysługiwał jedynie funkcjonariuszom pracującym w Komendzie Stołecznej Policji.

"Na prośbę przedstawicieli związków zawodowych resort na następnym spotkaniu przedstawi kalkulację objęcia dodatkiem stołecznym również funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, pełniących służbę na terenie Warszawy" - poinformowano. Ponadto uzgodniono, że od 1 stycznia przyszłego roku kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali uposażanie równe najniższemu świadczeniu w formacji.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej mają także zyskać na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego - do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji.

"MSWiA przedstawiło również propozycję wprowadzenia dodatku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na tzw. zielonej granicy. Szacujemy, że dodatkiem objętych zostanie ponad 7 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zostaną wprowadzone nowe korzystniejsze rozwiązania dla funkcjonariuszy wydziałów zabezpieczenia działań SG" - poinformowano.

Dodano, że waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r. "Mimo tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie obejmującej 12 miesięcy" - wskazano.

Resort poinformował, że związkowcy przedstawili swoje stanowisko w zakresie waloryzacji płac w całej sferze budżetowej. "W opinii związków waloryzacja na poziomie 7,8 proc. jest niewystarczająca. Jednocześnie strona społeczna zapowiedziała, że o jej poziomie będzie jeszcze rozmawiała podczas spotkania z Prezesem Rady Ministrów" - napisano.

Kolejne spotkanie kierownictwa MSWiA ze związkowcami zaplanowano jeszcze w październiku.