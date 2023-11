Mission impossible. Tak wiceszef Polski 2050 ocenił misję utworzenia rządu przez PiS

Misja utworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego, to jest taka mission impossible, to jest wyłącznie gra na czas. Morawiecki żadnego rządu w Polsce nie stworzy w tym roku - powiedział we wtorek w radiu RMF FM wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent powierzył też Markowi Sawickiemu z PSL funkcję marszałka seniora. Jak uzasadnił Andrzej Duda, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.

Kobosko: decyzja prezydenta wydłuża czas na stworzenie nowego rządu

Kobosko był pytany w radiu RMF i RMF24, czy decyzja prezydenta o powierzeniu misji stworzenia rządu Morawieckiemu nie stanowi realnego zagrożenia dla obecnej jeszcze opozycji, która zamierza stworzyć rząd.

- To (misja utworzenia rządu przez Morawieckiego) jest taka mission impossible - misja niemożliwa. Ona w niczym nie przeszkodzi działaniom, które podejmujemy, tworzeniu koalicji, o której rozmawiamy dzisiaj jako Trzecia Droga z KO i Nową Lewicą. Ona (decyzja prezydenta) po prostu wydłuża czas na stworzenie nowego rządu - powiedział Kobosko.

Ocenił, że decyzja prezydenta, "to jest gra na czas wyłącznie". - Premier Morawiecki żadnego rządu w Polsce nie stworzy w tym roku - podkreślił wiceszef Polski 2050.

Zapewnił, że żadna z trzech stron, które mają stworzyć koalicję demokratyczną, nie wejdzie w żadne rozmowy z PiS o tym, "żeby pomoc pozwolić im na kontynuację ich władzy, ich rządów, które były i są dla Polski po prostu szkodliwe".

Funkcja marszałka seniora dla Marka Sawickiego próbą kompromisu?

Odnosząc się do powierzenia funkcji marszałka seniora Markowi Sawickiemu, Kobosko stwierdził, że "wyczuwa jakąś próbę ze strony pana prezydenta Dudy albo jego otoczenia, żeby próbować tak zwanego kompromisu".

- To znaczy, z jednej strony daję misję tworzenia rządu Morawieckiemu, czyli dopieszczam swój własny obóz polityczny, żeby broń Boże nie narazić się temu obozowi. Ale z drugiej strony daje coś, w cudzysłowie, opozycji - namaszczam przedstawiciela opozycji, żeby pełnić rolę istotną przez pewną chwilę - powiedział Kobosko.

Ocenił, że ten ruch prezydenta nie doprowadzi do "wciągnięcia" ludowców do rządów z PiS-em. - Jeżeli chodzi o ludowców, to oni razem z nami tworzą Trzecią Drogę (...) z ich strony żadnych rozmów z PiS-em nie będzie - podkreślił Kobosko.

Dodał, że bardzo dobrze, że rolę Marszałka Seniora będzie pełnił Sawicki, bo ma ogromne doświadczenie parlamentarne i gwarantuje pełen profesjonalizm.

Kobosko powiedział też, że umowa koalicyjna "będzie na dniach". - Myślę, że ona będzie gotowa do końca tego tygodnia, na pewno powinna być gotowa i ogłoszona przed pierwszym posiedzeniem Sejmu - mówił wiceszef Polski 2050.

Nie potwierdził, że 11 listopada zostanie ogłoszona umowa koalicyjna, ale - jak mówił - jest to data symboliczna. - Ale blisko, te okolice 11 listopada, to aż się proszą o to, żeby tak istotny fakt jakim będzie zapowiedź, już taka niezwykle konkretna stworzenia nowego rządu demokratycznego w Polsce, żeby była właśnie wtedy ogłoszona - powiedział Kobosko.