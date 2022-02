Mjr Lipczyński: jesteśmy gotowi do przyjęcia wsparcia sojuszniczego

Jesteśmy gotowi do przyjęcia wsparcia sojuszniczego. Czekamy na naszych sojuszników, jesteśmy po rozmowach, odprawach ze stroną amerykańską. Współpraca układa się bardzo dobrze – powiedział w sobotę na lotnisku w Jasionce rzecznik prasowy 18. Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński.

W sobotę do podrzeszowskiego portu lotniczego przylecieć mają pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy stacjonować będą w Polsce. Pierwszy samolot spodziewany jest ok. godz. 10, następny ok. 14.

Na briefingu na lotnisku w Jasionce mjr Lipczyński przypomniał, że do Polski łącznie skierowanych ma zostać 1,7 tys. żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych, którzy na co dzień służą w 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Rzecznik podkreślił, że amerykańska dywizja to elitarna jednostka. "Odpowiednio wyposażona i wyszkolona do tego, aby realizować zadania na całym świecie w ciągu kilkunastu godzin od ogłoszenia alarmu" - dodał mjr Lipczyński.

Zaznaczył, że polscy żołnierze bardzo często współpracowali z amerykańskimi wojskowymi z 82. dywizji. "Wykonywaliśmy razem misje m.in. w Iraku i Afganistanie. Szkoliliśmy się również wspólnie podczas ćwiczeń międzynarodowych, takich jak Dragon czy Anakonda" - powiedział.

W ocenie mjr. Lipczyńskiego, wsparcie Polski przez obecność żołnierzy USA to wyraz solidarności sojuszniczej oraz pokazanie, że razem jesteśmy silniejsi. "Możemy na siebie liczyć, możemy sobie ufać" - dodał.

Do tej pory do podrzeszowskiej Jasionki przyleciało 8 samolotów z USA. Jak powiedział wojskowy, przywiozły one grupę przygotowawczą oraz sprzęt wojskowy. "Zadaniem tej grupy było przygotowanie do przyjęcia sił głównych" - dodał.

Na razie nie wiadomo ilu żołnierzy przyleci w sobotę do Polski. Na pytanie, gdzie stacjonować będą amerykańskie siły, mjr Lipczyński nie zdradził dokładnej lokalizacji. Podkreślił jedynie, że baza amerykańskich żołnierzy będzie się znajdowała w "południowo-wschodniej Polce". "Te informacje będziemy podawać w odpowiednim czasie" - dodał mjr Lipczyński.

Zdaniem wojskowego, cały proces przerzutu amerykańskich żołnierzy do Polski może potrwać kilka dni.

W minioną środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.