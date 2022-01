MKiDN: Jarosław Sellin został Generalnym Konserwatorem Zabytków

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał dr. Jarosława Sellina, sekretarza stanu w MKiDN, na stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków - poinformowano na stronie resortu. Magdalena Gawin, która pełniła dotychczas tę funkcję, złożyła rezygnację.

Na stronie resortu kultury przypomniano, że Jarosław Sellin jest doktorem nauk humanistycznych. Po studiach na Uniwersytecie Gdańskim pracował jako nauczyciel w V LO w Gdańsku, a następnie, w latach 1989-93, jako nauczyciel akademicki w swojej Alma Mater, specjalizując się w historii nowożytnej XVI-XVIII wieku. Prowadził również zajęcia z historii sztuki.

Od roku 1990 pracował jako dziennikarz w tygodniku "Młoda Polska", a później w TVP i Telewizji Polsat.

W 1998 r. objął funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka. W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Od 1983 r. związany z opozycją antykomunistyczną. Wziął udział w obradach okrągłego stołu w tzw. podstoliku młodzieżowym. W tym samym roku zatrudnił się też jako urzędnik działu szkoleń związkowych w Komisji Krajowej "Solidarności", będąc formalnym członkiem związku.

W latach 1990-91 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w latach 1991-93 do Koalicji Republikańskiej, a następnie Partii Konserwatywnej. W maju 2005 r. zdecydował się kandydować - z sukcesem - do Sejmu RP z list komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 r. został ponownie wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

We wrześniu 2010 r. przystąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość, jest członkiem PiS w Kole Gdańsk.

Od listopada 2015 r. jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.