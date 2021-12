MKiDN: "Nie kochać w taką noc" i "Dża-dża" - nowe filmy w wirtualnej rzeczywistości

Pokazem dwóch najnowszych filmów Biuro Programu "Niepodległa" zainaugurowało projekt "Niepodległa w kadrze", zakładający stworzenie krótkometrażowych produkcji w technologii Virtual Reality poświęconych wybitnym postaciom II RP - poinformowano na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak napisano, "Dża-Dża", poświęcona Jadwidze Jędrzejewskiej, to "krótkometrażowy dramat wojenny, który przenosi widza w czasie do Warszawy okresu II wojny światowej". "Natomiast +Nie kochać w taką noc+ jest muzyczną komedią pomyłek, przedstawiającą wieczór z życia jednego z najbardziej znanych aktorów II RP - Aleksandra Żabczyńskiego. Oba filmy zostały wyreżyserowane przez Tomasza Szafrańskiego" - podano na stronie ministerstwa.

Fabuła filmu "Dża-Dża" przenosi widza do lat 80. XX wieku. "Tajemniczy kolekcjoner składa nietypowe zlecenie +człowiekowi od wszystkiego+ - Kamińskiemu, który ma odnaleźć pewną rakietę do tenisa. Podczas spotkania zleceniodawca ujawnia swoją prawdziwą twarz - lata temu był oficerem wojsk niemieckich. Następnie, wraz z kolekcjonerem Fabianem, przenosimy się w czasie do lat 40. w okupowanej Warszawie, gdzie w jednej z jadłodajni los splótł ścieżki Fabiana (Marek Kossakowski) z niepozorną kelnerką Jadzią (Olga Żmuda). Fabian, miłośnik tenisa, rozpoznaje w niej słynną przed wojną tenisistkę Jadwigę Jędrzejowską, która podbiła korty i serca widzów Rolanda Garrosa czy Wimbledonu. Składa jej propozycję zagrania niezwykłego meczu, od którego może zależeć wolność i życie Jadwigi, którą prasa zagraniczna, niezdolna wymówić jej imienia i nazwiska, nazywała +Dża-Dża+ bądź +Żaża+, od jej inicjałów… Jak potoczy się mecz między Fabianem a Dżadżą i co będzie jego prawdziwą stawką?" - przekazano w komunikacie MKiDN.

"Nie kochać w taką noc" to komedia muzyczna w stylu lat 30. "Korzystając z techniki wirtualnej rzeczywistości za pomocą specjalnych gogli przenosimy się w sam środek przedwojennej sceny rewiowej. Blichtr międzywojennej rewii, blask świateł, olśniewające kostiumy, muzyka, akrobatyczna choreografia i gwiazda wieczoru - Aleksander Żabczyński (Jacek Knap, czyli artysta, którego nie trzeba przedstawiać, mężczyzna, który całuje dłoń pięknych madame, kocha w takie noce jak ta i na którego wady nie ma już rady! Co się jednak stanie, jeśli konferansjer Maniek (Dawid Dziarkowski) i kelnerzy pomylą damy, które przybywają na niezwykły wieczór rewii - piękną nieznajomą, będącą naprawdę Iną Benitą (Katarzyna Ptasińska) wezmą za żonę Marię, a żonę (Aleksandra Grzelak) za zwykłą wielbicielkę…? Najbardziej uprzejmy aktor II RP będzie się musiał nieźle natrudzić, by wyjść cało z tego ambarasu!" - napisano na stronie MKiDN.

Filmy w polskiej wersji językowej można bezpłatnie obejrzeć na kanale YouTube "Niepodległa" - będą dostępne w pierwszych dniach grudnia. Przekazano, że "najlepiej wykorzystać do tego celu proste cardboardy bądź gogle VR, w które można wsunąć własny telefon komórkowy. Film można również obejrzeć na okulusach lub innych goglach VR, wchodząc w przeglądarce na stronę YT i wybierając odpowiednie ustawienia filmu (3D i najwyższą jakość). Można je również obejrzeć w tradycyjnej wersji nawet na pulpicie komputera, gdzie za pomocą myszki bądź touchpada widz decyduje o tym, w którą stronę patrzeć" - wyjaśniono na stronie resortu kultury.