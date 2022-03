MKiDN organizuje transport materiałów przeciwpożarowych na Ukrainę

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje transport materiałów przeciwpożarowych na zabezpieczenie zabytków Ukrainy, zbieranych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków - poinformowano na stronie MKiDN.

Przypomniano, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński pozostaje w stałym niemal codziennym kontakcie telefonicznym z ministrem kultury Ukrainy Ołeksandrem Tkaczenką.

"Instytucje kultury prowadzone i współprowadzone przez MKiDN nieustannie włączają się w pomoc uchodźcom. Informacje o zakresie tej pomocy są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w nowo powstałej zakładce +Dla Ukrainy+. Można tam znaleźć wiadomości na temat udzielanego wsparcia w obszarze materialnym, jak i w sferze kultury" - przekazano na stronie resortu.

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego oraz we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków organizuje zbiórkę sprzętu na zabezpieczenie zabytków Ukrainy. Zbierane są m.in. gaśnice proszkowe i pianowe, koce gaśnicze, koce niepalne, tkaniny niepalne do zabezpieczenia elementów drewnianych oraz wełna mineralna.

MKiDN organizuje transport zebranego sprzętu na Ukrainę.

Wsparcie dla archiwistów ukraińskich i ich rodzin zadeklarowały Archiwa Państwowe i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Specjalna akcja obejmuje pomoc w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania oraz wsparcie finansowe na pierwsze niezbędne potrzeby. Jest ona realizowana wyłącznie na terenie Polski. Wszystkie osoby, które dotrą do Polski, mogą zgłaszać się do specjalnie w tym celu uruchomionych punktów kontaktowych w Archiwum Państwowym w Przemyślu (email: pomoc@przemysl.ap.gov.pl) oraz Archiwum Państwowym w Lublinie, Oddział w Chełmie (email: pomoc@lublin.ap.gov.pl). Dodatkowo w sprawach nagłych podany został telefon kontaktowy: 609 050 234 oraz adres e-mail: pomoc@sap.waw.pl .

Z kolei Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oferuje pomoc i wsparcie psychologiczne, których głównym celem jest przywrócenie utraconej w wyniku traumatycznych wydarzeń równowagi psychicznej i zdolności do samodzielnego działania. Specjalny program bezpłatnej pomocy psychologicznej on-line "wspieraMY Ukrainę" jest skierowany do artystów ukraińskich bez względu na dziedzinę twórczą, ich bliskich oraz wszystkich osób dotkniętych agresją Rosji na Ukrainę.

W ramach interwencji kryzysowej pomoc psychologiczna udzielana jest natychmiast. Porad w języku ukraińskim i rosyjskim udziela psycholożka z Ukrainy - Julia Kaleńska, a konsultacji w języku polskim udzielają dr Małgorzata Chmurzyńska i dr Małgorzata Leraczyk. Rezerwacji wizyty można dokonać na stronie: www.nimit.pl/wspieramy/.

Darmowe wejście na ekspozycje muzealne dla uciekinierów z Ukrainy i ich opiekunów oferują m.in.: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, Muzeum Narodowe w Warszawie (12-13 marca animacje dla dzieci prowadzone w języku ukraińskim), a także Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (w tym warsztaty edukacyjne dla dzieci i ich rodzin w kopalni soli oraz w Zamku Żupnym).

MKiDN podało, że Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zapewnia bezpłatny wstęp do Spichlerza "Błękitny Baranek", Grodziska w Sopocie oraz Piwnicy Romańskiej, gdzie zorganizowane zostaną zajęcia i warsztaty plastyczne dla ukraińskich rodzin. Z kolei od 11 marca warsztaty dla dzieci z Ukrainy m.in. planszówki, zajęcia plastyczne i muzyczne rozpoczną się w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

W najbliższy piątek, 11 marca, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu otworzy wystawę czasową pt. "Blask nadziei. Ukraińskie ikony ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu". Ekspozycję będą mogli bezpłatnie zwiedzać uchodźcy oraz osoby im towarzyszące. W Muzeum Książąt Czartoryskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, dostępny jest bezpłatny audioprzewodnik w języku ukraińskim. Instytut Literatury w Krakowie oferuje zaś podręczniki do języka ukraińskiego i historii Ukrainy.

13 marca Polska Opera Królewska organizuje Koncert charytatywny #SolidarniZUkrainą, podczas którego artyści wykonają fragmenty oratorium Mesjasz Georga Friedricha Haendla. Cały przychód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W najbliższą niedzielę koncert, zadedykowany obywatelom Ukrainy, walczącym o swoją wolność i niepodległość, odbędzie się również w Poznaniu w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, z udziałem Georgijsa Osokinsa.

W piątek, 18 marca, w Filharmonii Łódzkiej zaplanowano Koncert symfoniczny "Solidarni z Ukrainą", w programie którego znalazły się dzieła kompozytorów ukraińskich: Mykoły Łysenki i Borysa Latoszyńskiego, a także Tadeusza Bairda. Jako solista wystąpi serbski altowiolista Saša Mirković, za pulpitem dyrygenckim stanie polski kapelmistrz Vincent Kozlovsky, stały współpracownik Opery Lwowskiej.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza uchodźców z Ukrainy na zajęcia edukacyjne: pt. "W gościnie u króla". Wsparciem wizyty jest karta edukacyjna w języku ukraińskim wydana we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie. "Ułatwi ona zwiedzanie, przybliży historię pałacu i opowie o najciekawszych pomieszczeniach" - wskazano w komunikacie. Bezpłatnym dniem wstępu do muzeum jest czwartek.

Grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy mogą wziąć udział w bezpłatnych aktywnościach edukacyjnych: zajęcia prowadzone w języku polskim - "Wizyta u króla", obejmująca m.in. zwiedzanie komnat, w których przebywał ponad 300 lat temu król Jan III, warsztaty kulinarne - "W staropolskiej kuchni" oraz warsztaty kulinarno-ogrodowe "Potrzeby ogrodne". Przygotowane zostały również zajęcia w języku polskim z elementami słownictwa ukraińskiego pt. "Ukraińsko-polskie rozmówki przyrodnicze". W trakcie spaceru po parku w Wilanowie uczestnicy zapoznają się z historią ogrodów wokół rezydencji króla Jana III, a także spróbują poszerzyć znajomości języków, ucząc się od siebie nawzajem, poznając słowa polskie i ukraińskie określające elementy otaczającej przyrody.

Resort kultury przekazał także, że "szeroką ofertę, skierowaną zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, proponuje Muzeum Łazienki Królewskie". Instytucja zaprasza do bezpłatnego zwiedzania wszystkich swoich obiektów w marcu i kwietniu, a także na bezpłatne lekcje muzealne dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Muzeum proponuje następujące tematy zajęć: "Zostań nadwornym artystą" - podczas których uczestnicy zmienią się w nadwornych artystów króla i odkryją tajniki ich warsztatu, "W królewskiej formierni" - dzieci i opiekunowie wspólnie obejrzą rzeźby w Królewskiej Galerii Rzeźby, a także "Ogród łazienkowski" - gdzie, udając się na spacer, poznają tajemnice ogrodów łazienkowskich.

Instytut Książki zdecydował o uruchomieniu specjalnego programu rezydencjalno-stypendialnego skierowanego do tłumaczy w Kolegium Tłumaczy w Krakowie oraz w Warszawie. IK przekaże również do wojewódzkich bibliotek publicznych książki w języku ukraińskim, które zostały wydane w ramach Programu Translatorskiego ©Poland. Są to zarówno pozycje dla dorosłych, jak i dzieci - klasyka polskiej literatury oraz popularne tytuły literatury współczesnej. Biblioteki wojewódzkie będą udostępniać te pozycje bibliotekom powiatowym i gminnym, w zależności od potrzeb.

W komunikacie MKiDN zaznaczono, że "instytucje kultury stale prowadzą też zbiórki pieniędzy i najpotrzebniejszych produktów oraz środków medycznych". Poinformowano, że informacje o inicjatywach podejmowanych przez instytucje kultury należy przesyłać na adres: dlaukrainy@kultura.gov.pl.