MKiDN: Piotr Oszczanowski powołany na dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał dr hab. Piotra Oszczanowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu na 3-letnią kadencję, która rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku - poinformowało MKiDN.

Ministerstwo wyjaśniło, że "powołanie nastąpiło w związku z umową z 29 listopada 2021 roku, dotyczącą przekształcenia muzeum w instytucję państwową, prowadzoną samodzielnie przez MKiDN pod dotychczasową nazwą".

Dr hab. Piotr Oszczanowski jest absolwentem i pracownikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. na podstawie dorobku naukowego z lat 2002-2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w specjalności historia sztuki nowożytnej. W 2016 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oszczanowski jest dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu od 1 stycznia 2014 r. "W tym czasie doprowadził do otwarcia i prezentacji kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej oraz nowych wystaw stałych w Gmachu Głównym. Zrealizował trzy etapy modernizacji budynku rotundy Panoramy Racławickiej oraz doprowadził do licznych modernizacji w Gmachu Głównym i w Muzeum Etnograficznym. Zainicjował także wiele projektów badawczych i wydawniczych. Dzięki jego staraniom do Muzeum Narodowego we Wrocławiu wróciły liczne dzieła sztuki zaginione podczas działań wojennych" - podkreśla resort kultury.

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego brązowym i srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.