MKiDN proponuje rozszerzenie uprawnień emerytalnych tancerzy i muzyków

Rozszerzenie uprawnień emerytalnych ma obejmować niektóre zawody artystyczne poprzez nadanie statusu pracy w szczególnych warunkach – poinformowało w środę MKiDN.

Regulacje mają dotyczyć zawodów scenicznych wymagających bardzo dużej wydolności oddechowej lub koordynacji i sprawności ruchowej.

Jak informuje MKiDN przedstawiciele zawodów scenicznych mają również uzyskać prawa do emerytur pomostowych, a w pewnych przypadkach mają mieć zagwarantowane obniżenie wieku wymaganego do otrzymania tego świadczenia.

Nowe uregulowania mają obejmować: tancerzy zawodowych (co najmniej od 40 lat dla kobiet i co najmniej 45 lat dla mężczyzn; dotychczas objęci byli ustawowym wiekiem - 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn); soliści wokaliści oraz muzycy grający na instrumentach dętych (co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn; dotychczas ci artyści nie posiadali prawa do emerytur pomostowych); muzycy grający na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych (co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych).

"Procedowany w lipcu 2023 r. projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych nie trafił do uzgodnień do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nie był w żaden sposób z nim konsultowany.

Resort kultury niezwłocznie po uzyskaniu informacji o procedowaniu dokumentu opracował projekt poprawki odnoszący się do uprawnień artystów wykonujących zawody w warunkach szczególnie trudnych. Poprawka nie została jednak włączona do prac nad projektem, który we wrześniu 2023 r. wszedł w życie" - informuje MKiDN. Jak poinformowano na stronie resortu kultury proponowane przez MKiDN zmiany w ustawie są gotowe do wdrożenia przez nowo powołany Sejm RP.