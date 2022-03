MKiDN: rezydencje kryzysowe dla artystów z Ukrainy

Instytut Adama Mickiewicza (IAM), Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) Zamek Ujazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki oraz Centrum Rzeźby Polskiej (CRP) w Orońsku włączają się w pomoc Ukrainie, organizując rezydencje artystyczne - poinformowano w piątek na stronie resortu kultury.

Podkreślono, że "wsparcia udziela również Instytut Teatralny (IT), który dzięki funduszom otrzymanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozszerzył funkcjonujący program rezydencji artystycznych o artystów z Ukrainy".

"Instytucje oferują artystom m.in. miejsca do pracy twórczej, dostęp do galerii, bibliotek oraz innych obiektów należących do instytucji, opiekę kuratorską przy współpracy ze środowiskiem artystycznym, a także zakwaterowanie w Warszawie lub Orońsku - zarówno dla twórców oraz ich rodzin" - napisano. Instytucje zapewniają także pomoc organizacyjną w sprawach administracyjnych i związanych z opieką medyczną.

CSW Zamek Ujazdowski oraz CRP w Orońsku mają wieloletnie doświadczenie w organizacji rezydencji artystów polskich i zagranicznych, oferują specjalistyczne pracownie i zaplecze dla wymagających projektów, pomoc merytoryczną i techniczną, które pozwalają gościom na pełne wykorzystanie potencjału łączenia wielu dziedzin sztuki i nauki.

"Rezydencje artystów ukraińskich w Polsce są organizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w polskich instytucjach kultury i przyjętymi w nich zasadami" - czytamy na stronie MKiDN.

Zgłoszenia oraz zapytania należy przesyłać na adres: emergency.residency@kultura.gov.pl.