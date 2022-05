MKiDN: Romantyczna Noc Muzeów na dziedzińcu MKiDN (komunikat)

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Biuro Programu Niepodległa zapraszają na Romantyczną Noc Muzeów. Wśród atrakcji, które w najbliższą sobotę będą czekały na odwiedzających dziedziniec MKiDN przy Krakowskim Przedmieściu 15/17 są pokazy filmów VR, strefa Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz wyjątkowy koncert, podczas którego utwory polskich romantyków (i nie tylko) będzie można usłyszeć w wykonaniu m.in. Olgi Szomańskiej, Janusza Radka, Mateusza Ziółko czy Rafała Bartmińskiego.

Będzie można również obejrzeć wystawę plenerową, prezentującą twórczość ukraińskiej artystki ludowej Marii Prymaczenko, a wewnątrz galerii Kordegarda - wspaniałe dzieła Józefa Czapskiego z prywatnych kolekcji.

Przed siedzibą ministerstwa w sobotę już od godz. 15.00 będzie działał Wirtualny Teatr Historii. Pokazy produkcji zrealizowanych w technice wirtualnej rzeczywistości będą się odbywać w specjalnych namiotach, a obejrzeć będzie można znane już filmy: "Dża-Dża", "Kartka z Powstania" i "Wiktoria 1920" oraz przedpremierowy pokaz "Podwodnej misji", opowiadającej historię polskiego transatlantyku MS Piłsudski i misji badającej jego wrak. Kto nie zdąży obejrzeć tych znakomitych produkcji podczas Nocy Muzeów, będzie mógł to zrobić także w niedzielę 15 maja, między godziną 11.00 a 18.00, również na dziedzińcu MKiDN.

Także od godz. 15.00 do 23.30 w strefie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 będą przygotowane atrakcje adresowane do najmłodszych czytelników i ich rodziców. W fotobudce będzie można zrobić zdjęcia nawiązujące do postaci okresu romantyzmu: Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Świtezianki i… Emilii Plater. Akcesoriami do zdjęć będą charakterystyczne elementy portretów wymienionych postaci. Dostępna będzie także książeczka edukacyjna dla dzieci z informacjami, ciekawostkami i zadaniami nawiązującymi do najważniejszych twórców i dzieł epoki romantyzmu.

Na dziedzińcu MKiDN przez cały dzień można oglądać wystawę plenerową prezentującą twórczość ukraińskiej artystki ludowej Marii Prymaczenko. Jej pełne ludowej ornamentyki prace przedstawiają niesłychanie barwny, pełen fantazji świat, zapełniony dziwnymi stworami, zwierzętami, motywami roślinnymi, a także baśniowo ujętymi scenami z życia.

Zwieńczeniem Nocy Muzeów na dziedzińcu MKiDN będzie specjalny koncert pod kierownictwem muzycznym Jana Stokłosy, podczas którego usłyszymy m.in. kompozycje Stanisława Moniuszki, Jerzego Wasowskiego, Andrzeja Korzyńskiego i Czesława Niemena oraz najpiękniejsze wiersze nie tylko o miłości do tekstów m.in. Jeremiego Przybory, Adama Asnyka, Kazimiery Iłłakowiczówny i Cypriana Kamila Norwida w interpretacjach Olgi Szomańskiej, Mateusza Ziółki, Janusza Radka i Łukasza Drapały. Koncert rozpocznie się o godz. 20.30 a zakończy o 23.30.

Do godziny 23.00 otwarta będzie również galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda. Oferta galerii pod poniższym linkiem: https://www.nck.pl/aktualnosci/propozycje-kordegardy-na-noc-muzeow

Niezwykle bogatą ofertę na Noc Muzeów przygotowały także instytucje kultury prowadzone i współprowadzone przez MKiDN na terenie całego kraju. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej nocy, aby odwiedzić muzea w okolicy.

