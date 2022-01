MKiDN: trwa nabór do kolejnego konkursu "Zabytek Zadbany"

Trwa nabór do kolejnego konkursu "Zabytek Zadbany". Konkurs, organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, adresowany jest do właścicieli oraz zarządców obiektów zabytkowych - przypomniało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozpoczęcie naboru do konkursu "Zabytek Zadbany" ogłoszono na początku stycznia. W poniedziałek resort kultury przypomniał na swoim profilu na Twitterze, że zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia.

"Zabytek Zadbany" ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami - prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa przypomniano, że zgłoszenia do konkursu można składać w następujących kategoriach: Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); Adaptacja obiektów zabytkowych; Architektura i budownictwo drewniane; Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).

Kategoria specjalna to: Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

W kategorii specjalnej ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Poinformowano także, że od tego roku nastąpiła zmiana regulaminu - "usunięto punkt, który nie dopuszczał do udziału w konkursie cmentarzy zabytkowych".

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Oddział Terenowy Olsztyn (ul. 11 Listopada 4; 10-104 Olsztyn; e-mail: olsztyn@nid.pl; tel.: +48 89 521 26 87).

Na stronie NID podano, że jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureata, trzy pozostałe - wyróżnienia.

W kategorii specjalnej wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytów i tablice "Zabytku Zadbanego" do oznakowania obiektów. Zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.