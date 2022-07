MKiŚ: polityka klimatyczna, bezpieczeństwo wśród tematów rozmów z Jonem Kerrym

Polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, wojna na Ukrainie były głównymi tematami spotkania wiceministra klimatu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. klimatu Johnem Kerrym - podało we środę ministerstwo klimatu.

Podczas spotkania z Kerry'm minister Naimski wraz z wiceministrem Guibourgé-Czetwertyńskim podkreślali, że Polska wysoko ceni bardzo aktywne i dynamiczne relacje z USA oraz liczy na dalszą współpracę zwłaszcza w zakresie finansowania inwestycji w sektorze energetycznym np. w odniesieniu do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - podał resort. Jak zaznaczono, w opinii ministrów współpraca ze Stanami Zjednoczonymi wnosi istotny wkład w polską transformację klimatyczną i kompleksową modernizację naszego systemu energetycznego.

Jak zaznaczyło MKiŚ, Naimski przypomniał, że Program Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje budowę sześciu bloków o mocy 6-9 GW do 2043 r., a pierwszy reaktor jądrowy o mocy ok. 1-1,5 GW zostanie oddany do użytku do 2033 r. "Wybór technologii dla PPEJ jest wyborem strategicznym, co biorąc pod uwagę czas budowy elektrowni jądrowych i ich ponad 60-letnią żywotność, implikuje 100-letnie strategiczne partnerstwo z państwem-dostawcą technologii"- zaznaczył pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Jak poinformowało ministerstwo, podczas spotkania zgodzono się, że rosyjska agresja na Ukrainę wywołała poważny kryzys zagrażający całemu systemowi bezpieczeństwa międzynarodowego, a wśród wielu problemów związanych z wojną kluczowe pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

John Kerry zauważył, że nie należy też zapominać o zmianach klimatycznych, które są jednym z ważnych długofalowych wyzwań dla całej społeczności międzynarodowej, szczególnie krajów rozwijających się.

Strony rozmawiały także o konieczności zwiększenia inwestycji w innowacyjne technologie, co w przyszłości doprowadzi do realizacji celów klimatycznych przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego. Polska strona zapewniła, że nasz kraj jest otwarty na wymianę doświadczeń z naszym strategicznym partnerem w tym obszarze - podał resort klimatu.