Mława: Pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy od partnerskich miast z Niemiec i Francji

Prawie 143 tys. zł przekazało Mławie (Mazowieckie) partnerskie miasto Viernheim w Niemczech w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy. To już czwarty przelew z Viernheim na ten cel. Jego partnerskie miasto we Francji - Franconville, także włączyło się do pomocy i wysłało do Mławy 19 ton darów.

"Niemieckie Viernheim, nasze miasto partnerskie, nie ustaje w pomocy uchodźcom wojennym przebywającym w Mławie. W czwartek, 9 czerwca 2022 r., na konto miasta Mława wpłynęło na ten cel 142 tys. 865,47 zł" - poinformował w piątek mławski samorząd.

Jak podkreślono w informacji, dotąd w czterech przelewach z Viernheim przekazano Mławie dla ukraińskich uchodźców 361 tys. 620,22 zł. "Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom za wielkie serca i ogromną ofiarność!" - oświadczył mławski samorząd.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Mławy Magdalena Grzywacz przekazała w rozmowie z PAP, iż aktualnie na terenie tego miasta przebywa ok. 3 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi. W ostatnim czasie przybyła tam grupa kolejnych 35 ukraińskich uchodźców.

"Sporo uchodźców z Ukrainy już się u nas zaadaptowało w jakiś sposób, znalazło sobie pracę, wynajęło pokój albo mieszkanie. Sporo też gości w mieszkaniach i domach osób prywatnych, mławian. Mamy również uchodźców w naszych obiektach, w bursie szkolnej, w dwóch salach gimnastycznych" - wyjaśniła Grzywacz.

Jak zaznaczyła, obywatele Ukrainy mieszkali w Mławie jeszcze przed wybuchem wojny, pracując podobnie, jak inni cudzoziemcy w lokalnych spółkach - aktualnie stanowią większość z ok. 8 tys. mieszkających tam obcokrajowców.

"Wpłata, którą w ostatnim czasie otrzymaliśmy z partnerskiego Viernheim, jak poprzednio, zasiliła konto przeznaczone dla ukraińskich uchodźców przebywających w naszym mieście. Wielu z nich wciąż potrzebuje wsparcia, choćby w zakupie nierefundowanych leków czy ubrań, bo wiadomo, dzieci rosną" - powiedziała Grzywacz.

Dodała, iż fundusze ze specjalnego konta pomocowego na rzecz uchodźców przeznaczane są też na inne bieżące potrzeby, np. zakup lodówek, pralek czy suszarek. Mławski samorząd zatrudnił też cztery ukraińskie psycholożki, które dyżurują w szkołach oraz w działającym od marca Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych. Placówka ta jest jednocześnie magazynem, gdzie przyjmowane i wydawane są dary.

Rzeczniczka mławskiego Urzędu Miasta podkreśliła, że do pomocy na rzecz goszczących tam uchodźców z Ukrainy włączyło się też w ostatnim czasie współpracujące partnersko z Viernheim francuskie miasto Franconville, położone ok. 17 km od Paryża. Krótko przed wojną na Ukrainie władze tego miasta nawiązały kontakt z mławskim samorządem, planując partnerską umowę o współpracy.

"Chociaż formalnie jesteśmy wciąż jeszcze na progu partnerstwa, to z całą pewnością Franconville zdało już egzamin z przyjaźni, ponieważ bardzo mocno mer i mieszkańcy tego miasta zaangażowali się w sprawy związane z naszymi uchodźcami" - oświadczyła Grzywacz.

Ze względów prawnych, Franconville nie mogło przekazać mławskiemu samorządowi darowizny finansowej, jak zrobiło to Viernheim, stąd zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które następnie wpłacili na celowy fundusz pomocy Polsce dla uchodźców z Ukrainy.

"Nie poprzestali jednak na tym. Władze i mieszkańcy Franconville chcieli, aby ich pomoc dotarła fizycznie do Polski. Zorganizowali więc zbiórkę darów. Część zakupili. W efekcie dotarło do nas 19 ton żywności, w tym dla małych dzieci oraz leków, środków higieny, także dla najmłodszych. W transporcie znalazły się też kołdry, poduszki i pościel" - dodała Grzywacz.

Viernheim w Hesji jest partnerskim miastem Mławy od sierpnia 2019 r. Z kolei niemieckie miasto z francuskim Franconville współpracuje partnersko od 1966 r.