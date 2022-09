Mława: Wkrótce jazzowy festiwal dedykowany postaci i twórczości Victora Younga

Kwartet Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, kwintet Macieja Grzywacza oraz Ricardo Pinheiro, Massimo Cavalli i Eric Ineke wystąpią podczas odbywającego się 23 i 24 września 4. Victor Young Jazz Festival Mława. W ramach wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny „Polscy kompozytorzy w Hollywood”.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jazzowy festiwal w Mławie (Mazowieckie) nawiązuje do postaci i twórczości Victora Younga (1899-1956) - właściwie Abe Jabłoń, którego rodzina pochodziła z tego miasta, kompozytora mieszkającego i pracującego w Hollywood, autora muzyki do ok. 300 filmów.

Jak zapowiada mławski Urząd Miasta, po raz pierwszy Victor Young Jazz Festival Mława zagości w murach tamtejszej Państwowej Szkoły Muzycznej. "Polscy i europejscy artyści największego formatu, wystawy, aukcja i koncerty, które zadowolą najbardziej wyrafinowane muzycznie gusta - to wszystko przygotowaliśmy dla widzów 4. Victor Young Jazz Festival Mława" - podkreślono w anonsie wydarzenia.

W pierwszym dniu jazowego festiwalu w Mławie, 23 września, odbędzie się panel dyskusyjny "Polscy kompozytorzy w Hollywood" z udziałem muzyków, dziennikarzy, filmowców i dyplomatów. Pod tym samym tytułem, drugiego dnia, 24 września, otwarta zostanie w parku miejskim wystawa plenerowa, przygotowana przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

"Wątek polskich akcentów za oceanem będziemy kontynuować, uczestnicząc w prelekcji +Jazz na ekranie. Wielka polska czwórka światowej kinematografii: Young, Kaper, Wars, Komeda+, przygotowanej i prowadzonej przez Andrzeja Winiszewskiego" - podkreślił mławski Urząd Miasta.

W programie 4. Victor Young Jazz Festival Mława przewidziano dwa koncertowe wieczory. Podczas pierwszego wystąpi kwartet Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego w składzie z Wojciechem Niedzielą - fortepian, Sławomirem Kurkiewiczem - kontrabas oraz Marcinem Jahrem - perkusja. Następnie Ricardo Pinheiro z Portugalii, Massimo Cavalli z Włoch i Eric Ineke z Niderlandów, muzycy tworzący formację Turn Out The Stars, zagrają własne interpretacje utworów Billa Evansa.

"W repertuarze nie zabraknie jednak także kompozycji Younga" - zapewnił w zapowiedzi wydarzenia mławski Urząd Miasta.

W trakcie drugiego koncertowego wieczoru 4. Victor Young Jazz Festival Mława zaprezentuje się Quintet Macieja Grzywacza z Tomaszem Grzegorskim - saksofon tenorowy, Kubą Stankiewiczem - fortepian, Konradem Żołnierkiem - kontrabas i Jakubem Grzywaczem - perkusja. Gościnie wystąpi wokalistka Joanna Knitter.

Jazzowy wieczór zamknie koncert formacji Q JA VY, w składzie: Mateusz Q-rek - gitara, Jacek Rodziewicz - saksofon barytonowy, Maciej Sikała - saksofony tenorowy i sopranowy, Filip Torres - gitara basowa, Paweł Dobrowolski - perkusja, Jose Torres - instrumenty perkusyjne.

W przerwie między koncernami, jak zaznaczono w anonsie 4. Victor Young Jazz Festival Mława, odbywać się będzie aukcja prac plastycznych dzieci, a licytację poprowadzi prof. Piotr Kaliciński, specjalista chirurgii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej, organizator festiwali jazzowych i miłośnik gatunku - "dochód ze sprzedaży ilustracji do muzyki Younga zostanie przeznaczony na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka".

Organizatorem 4. Victor Young Jazz Festival Mława" są samorząd Mławy, Fundacja For Art, Miejski Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna. Wśród współorganizatorów znaleźli się m.in. Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny i powiat Mławski.

Victor Young jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów w historii muzyki filmowej - był 22 razy nominowanym do Oscara. Główną nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej otrzymał za muzykę do filmu "W 80 dni dookoła świata" z 1956 r. w reż. Michaela Andersona. Kompozytor ukończył Konserwatorium Muzyczne w Warszawie, a znaczną część dzieciństwa spędził u rodziny na Mazowszu, w tym w Mławie.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...