Młodzież z technikum leśnego pomogła Muzeum Auschwitz

Uczniowie z technikum leśnego w Brynku (Śląskie), jako wolontariusze, przez kilka listopadowych dni pielęgnowali tereny zielone w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz. To efekt wznowionej współpracy pomiędzy szkołą i Muzeum Auschwitz – podało muzeum.

"Program wolontariatu zakładał zarówno prace na terenach zalesionych w muzeum, jak również zajęcia edukacyjne. Młodzież m.in. zwiedziła obie części byłego obozu, a także uczestniczyła w warsztatach i prelekcjach" - poinformował Łukasz Lipiński z biura prasowego muzeum.

Przypomniał, że uczniowie z technikum w Brynku przez ponad 30 lat realizowali w miejscu pamięci Auschwitz praktyki zawodowe. Współpraca ta zakończyła się w 2012 r. "W tym roku, dzięki przychylności ze strony dyrektor szkoły Agnieszki Ohsmann, uczniowie mogli odbyć tygodniowy wolontariat" - dodał Lipiński.

Zdaniem Andrzeja Kacorzyka, dyrektora należącego do muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, wznowienie współpracy jest dla placówki bardzo ważne. "Dzięki profesjonalizmowi i pracy uczniów oraz nauczycieli tej szkoły możliwe było podjęcie w krótkim czasie widocznych już działań. Jednocześnie bardzo poruszające jest żywe zainteresowanie wolontariuszy historią obozu" - powiedział.

Dyrektor szkoły Agnieszka Ohsmann wyraziła zadowolenie, że po dziewięciu latach przerwy pojawiła się możliwość ponownego nawiązania współpracy z muzeum w ramach wolontariatu. "Prace uczniów naszej szkoły przy pielęgnacji terenów zielonych na terenie byłego obozu trwały nieprzerwanie w latach 1980-2012. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom muzeum za opiekę, gościnność i cenne lekcje historii, które na pewno na długo zapadną w pamięci naszych uczniów" - powiedziała.

Szefowa biura wolontariatu w miejscu pamięci Katarzyna Marcak wskazała, że tego typu aktywność "może być dla młodych ludzi niełatwym wyzwaniem i doświadczeniem, gdyż mierzą się z trudną obozową historią, ale także z własnymi odczuciami, emocjami i przemyśleniami". "Zwłaszcza gdy - jak w tym przypadku - pracują w tych miejscach byłego obozu, które wydają się najtrudniejsze. Dlatego bardzo zależało nam, żeby wesprzeć ten program zajęciami edukacyjnymi, które pomagają w zrozumieniu tragedii tego miejsca" - uważa.

Łukasz Lipiński dodał, że współpraca muzeum i technikum zakłada kolejne przyjazdy wolontariackie uczniów do byłego obozu Auschwitz oraz realizowane w ich ramach zajęcia edukacyjne.

Na prawie 200 ha miejsca pamięci - przede wszystkim na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau - znajduje się zarówno drzewostan o charakterze historycznym, jak i fragment lasu. W prowadzonych przez muzeum pracach konserwatorskich niezwykle ważne jest m.in. utrzymanie specyficznego układu zadrzewień, który w czasie istnienia obozu był wykorzystywany przykładowo do maskowania urządzeń zagłady.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.