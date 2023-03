Mniejszość niemiecka rozpoczyna akcję pisania maili do min. Czarnka

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce rozpoczął w środę akcję wysyłania maili do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w sprawie nauki języka niemieckiego jako ojczystego w polskich szkołach.

Sprawa ma początek w decyzji Sejmu o ograniczeniu wydatków z budżetu państwa na naukę języka niemieckiego jako ojczystego. W jej wyniku, decyzją MEiN od początku roku szkolnego 2022/23 zmniejszono z trzech do jednej tygodniowo lekcji języka niemieckiego jako ojczystego. Minister Czarnek wyjaśniał, że intencją takiego działania jest chęć przywrócenia symetrii z stosunkach polsko-niemieckich i nakłonienie rządu federalnego Niemiec, by finansował on naukę języka polskiego jako ojczystego w niemieckich szkołach.

W środę w opolskiej siedzibie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce odbyła się konferencja prasowa, nawiązująca do mijającej w marcu rocznicy złożenia petycji podpisanej przez prawie 15 tysięcy obywateli polskich do Ministerstwa Edukacji i Nauki, której autorzy protestują przeciwko decyzji MEiN, uznawanej przez środowisko mniejszości za dyskryminację dzieci z mniejszości niemieckiej.

"Jako rodzice, nauczyciele, samorządowcy, członkowie mniejszości niemieckiej oraz polskiej większości, której zależy na edukacji dzieci, nie zgadzamy się z szokującą decyzją Sejmu RP o zmniejszeniu środków w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości. Nie zgadzamy się tym samym na trwającą już ponad rok dyskryminację dzieci uczęszczających na zajęcia z języka niemieckiego. Rok po złożeniu naszej petycji w siedzibie MEiN jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Nie ukrywam, że jako rodzic postrzegam okres bez dodatkowych lekcji niemieckiego jako zmarnowany czas w edukacji moich dzieci. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby dziś nie tylko wznowić akcję zbierania podpisów pod nową petycją, ale także zadajemy razem z przedstawicielami Związku Niemieckich Stowarzyszeń 5 pytań bezpośrednio do Ministra Czarnka" - powiedziała działaczka mniejszości Aneta Buczek.

Działacze mniejszości przypomnieli, że 22 stycznia odbyło się spotkanie z udziałem ministra, dwóch posłanek na Sejm z ramienia PiS i wojewody opolskiego, podczas którego mieli otrzymać zapewnienie o uchyleniu rozporządzenia redukującego liczbę godzin nauki niemieckiego przed końcem obecnego roku szkolnego.

"Nie widzimy żadnych ruchów ze strony ministerstwa, a decyzje o kształcie przyszłego roku szkolnego muszą być podjęte teraz. To wynika z harmonogramu przygotowań do roku szkolnego. Apelujemy do pana ministra, aby dotrzymał słowa i traktował równo wszystkich obywateli Polski" - powiedział Rafał Bartek - przewodniczący ZNSSK.

Jednocześnie ogłoszono rozpoczęcie akcji mającej polegać na wysyłaniu do MEiN pytań dotyczących m.in. losów złożonej rok temu petycji w sprawie utrzymania ilości godzin nauki niemieckiego, sytuacji zawodowej nauczycieli niemieckiego, którzy mogli z tego powodu stracić pracę i losu uczniów, którzy z powodu braku dostępu do nauki języka niemieckiego jako ojczystego w szkołach, mogą w przyszłości mieć gorszy start w dorosłe życie.

"Pytania do Ministra Czarnka w formie plakatu zawisną w siedzibach Niemieckich Kół Przyjaźni (DFK) oraz w mediach społecznościowych organizacji mniejszości niemieckiej. Chcemy, by ludzie zaczęli pytać przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy o tę kwestię. Nie możemy pozwolić, aby sprawa dyskryminacji 50 tys. dzieci w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w XXI wieku, przeszła niezauważona przez większość społeczeństwa" - powiedziała Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.