Mocny przekaz ONZ podczas PRECOP 28. Transformacja energetyczna musi mieć priorytet

Świat osiąga temperaturę wrzenia, bijąc w ostatnich miesiącach rekordy średnich globalnych temperatur; nadszedł czas, żeby świat nadał priorytet transformacji energetycznej - przekonywała podczas konferencji PRECOP 28 zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ Sanda Ojiambo.

Dwudniowa konferencja PRECOP 28, pod patronatem WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl, poprzedza i przygotuje COP28 - największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

W kluczowych momentach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będzie się toczyć równolegle pięć dyskusji na różne tematy: od gospodarowania zasobami i odpadami, poprzez zielone strategie firm i miast, po kwestie globalnej polityki i finansów.

W debacie otwarcia - pod hasłem "Świat bez emisji - czas na przyspieszenie" udział wzięła Sanda Ojiambo, zastępczyni sekretarza generalnego ONZ i dyrektor wykonawcza United Nations Global Compact (UNGC).

Rozpoczęta w czwartek w Katowicach dwudniowa konferencja PRECOP 28 odbywa się na niespełna dwa miesiące przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP 28 w Dubaju. Współorganizatorem przedsięwzięcia, obok katowickiej Grupy PTWP, jest UN Global Compact - największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez sekretarza generalnego ONZ.

Sanda Ojiambo, która jest także dyrektorką wykonawczą United Nations Global Compact, zauważyła w wyemitowanym podczas konferencji wystąpieniu, iż katowickie spotkanie odbywa się w najbardziej krytycznym momencie, gdy działania na rzecz powstrzymanie zmian klimatycznych wymagają konsekwencji i przyspieszenia.

Kryzys klimatyczny już nadwyręża gospodarki krajów

- Zmiany klimatu stanowią największe pojedyncze zagrożenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Kryzys klimatyczny już teraz nadwyręża nasze gospodarki. Wyniszczające susze, fale upałów, powodzie zagrażają społecznościom i ekosystemom w Polsce, w Europie i na całym świecie - powiedziała zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ.

- Świat osiąga temperaturę wrzenia, bijąc w ostatnich miesiącach rekordy średnich globalnych temperatur, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Jeżeli chcemy spowolnić wzrost globalnych temperatur do celu 1,5 Celsjusza, musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do końca tej dekady i osiągnąć standard zero netto do 2050 roku - dodała Sanda Ojiambo.

Jak zauważyła, obecne krajowe zobowiązania poszczególnych państw znacząco odbiegają od globalnych celów klimatycznych. - Mamy coraz mniej czasu, żeby uniknąć globalnej katastrofy klimatycznej. A wszyscy wiemy, że działalność biznesowa nie może rozwijać się na umierającej planecie - mówiła.

Przedstawicielka ONZ podkreśliła, iż "nadszedł czas, żeby świat nadał priorytet transformacji energetycznej". Zaznaczyła, że w centrum tej zmiany musi być sektor prywatny.

Zastępczyni sekretarza generalnego ONZ: Biznes musi zrobić więcej i szybciej

- UN Global Compact wzywa wszystkie firmy do wyznaczenia sobie krótkoterminowych celów zgodnych ze ścieżką 1,5 stopnia Celsjusza, a ich cele długoterminowe powinny być zgodne ze standardem zero netto - zaapelowała Sanda Ojiambo.

Oceniła, że nie wystarczą jedynie cele samodzielnie deklarowane przez firmy; przedsiębiorstwa muszą upewnić się, że - jak mówiła - te cele są weryfikowalne, aktualne w odniesieniu do najnowszych oznak zmian klimatycznych, zgłaszane i monitorowane w przejrzysty sposób.

Zastępczyni sekretarza generalnego ONZ poinformowała, że firmy, które zatwierdziły swoje cele w ramach naukowej inicjatywy pod patronatem ONZ, wykazują znaczące postępy w realizacji tych zamierzeń, zaś w rzeczywistości są one nawet bardziej ambitne "niż trajektoria 1,5 stopnia"; zazwyczaj redukują swoje emisje dwa razy szybciej - oceniła Sanda Ojiambo.

Również w Polsce - jak powiedziała - coraz częściej firmy pracują nad poprawą jakości powietrza, rozwiązaniami w zakresie energii odnawialnej oraz dekarbonizacją transportu. - Biznes musi jednak zrobić więcej i szybciej - podkreśliła przedstawicielka ONZ, zachęcając firmy do udziału w nowej inicjatywa UN Global Contact w tym zakresie.