Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie: Głównym celem Ruchu zawsze była formacja chrześcijańska

Ruch Światło-Życie to był ruch odnowy Kościoła katolickiego i to było główne jego założenie funkcjonowania. Powstał na bazie doświadczeń duszpasterskich prac ks. Blachnickiego, a to, że stał się też alternatywą dla sposobu wychowania młodzieży w czasach PRL-u, to stało się przy okazji – powiedział PAP Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek.

"Sposób wychowania młodzieży w czasach PRL-u nigdy nie był głównym celem Ruchu Światło-Życie. Głównym celem zawsze była formacja chrześcijańska, a to, że akurat władze komunistyczne próbowały monopolizować wychowanie młodzieży poprzez różne nadbudówki partii komunistycznej, jak na przykład Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej, to przed próbą indoktrynacji komunistycznej młodzieży ksiądz Blachnicki dawał alternatywny sposób formacji młodzieży, oparty o zasady katolickie. Stał się przeciwnikiem tego systemu, ale przede wszystkim, żeby to dobrze zrozumieć, nie można wtłaczać księdza Blachnickiego w nurt tylko opozycjonistów, w tym sensie, że był to jakiś polityk - nie. On był księdzem katolickim, a to, że akurat jego działalność duszpasterska miała taki wymiar, to wynika ze specyfiki tamtego czasu" - wyjaśnił ks. Sędek.

Jak dodał Moderator Generalny Ruchu, obecnie Światło-Życie przede wszystkim kontynuuje to, co ksiądz Blachnicki rozpoczął i czego nauczył.

"Staramy się formować młodzież i to jest podstawowy nurt działania Ruchu Światło-Życie. Podejmujemy różne akcje zainicjowane przez ksiądz Blachnickiego, a więc Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, czyli program abstynencji, promowania stylu życia bez używek typu alkohol czy narkotyki i życia w zgodzie z chrześcijańskim etosem. Prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne na różne sposoby. W Krościenku nad Dunajcem powstaje Centrum Ekologii Integralnej w odpowiedzi na idee, które tłumaczył papież Franciszek w encyklice "Laudato Si", ale też rozwijamy myśli księdza Blachnickiego i w ten sposób staramy się kontynuować jego dzieło" - kontynuował Moderator Generalny Ruchu.

Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987) był założycielem i duchowym ojcem Ruchu Światło-Życie - jednego z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II - oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Był wieloletnim wykładowcą teologii na KUL. Walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, trafił do KL Auschwitz. Po wojnie był represjonowany przez władze komunistyczne - od lat 50. XX wieku do nagłej śmierci w 1987 roku w Carlsbergu w Niemczech był obiektem szykan i inwigilacji, które miały ograniczyć zasięg jego oddziaływania na polskie społeczeństwo.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przypomina, że wywiad cywilny PRL, czyli Departament I MSW, umieścił w Carlsbergu, gdzie ks. Blachnicki tworzył m.in. Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów, dwóch agentów o pseudonimach "Yon" i "Panna" (z dotychczasowych ustaleń wynika, że było to małżeństwo Jolanta i Andrzej Gontarczykowie).

Ksiądz Blachnicki zmarł nagle 27 lutego 1987 roku. Oficjalnie jako przyczynę śmierci podano zator płucny.

We wtorek, podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że ks. Franciszek Blachnicki został zamordowany, a pozyskane dowody i nowe zeznania świadków pozwalają stwierdzić, że był kolejną ofiarą systemu komunistycznego. Prowadzone od 2020 r. śledztwo doprowadziło do ustalenia, że ks. Franciszek Blachnicki został otruty.

Duchowny został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oświęcimskim. W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W 2015 r. papież Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu jest określany w Kościele, jako Czcigodny Sługa Boży.

We wtorek minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz zastępca Prokuratora Generalnego, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski zaprezentowali dotychczasowe wyniki śledztwa dotyczącego okoliczności śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.

Poinformowano, że śmierć ks. Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 r. nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Podano, że wykazały to czynności procesowe, przeprowadzone w Polsce oraz na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez prokuratorów IPN w Katowicach.