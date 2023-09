Modernizacja energetyczna firmy nie zawsze wymaga nakładów finansowych

Wybierając modernizację energetyczną jako usługę, klient nie ponosi kosztów inwestycji. A oszczędności w kolejnych latach oszczędności spłacają wdrożone rozwiązania – mówi Mariusz Kondraciuk, dyrektor Smart Infrastructure w Siemensie Polska.

Modernizując energetycznie przedsiębiorstwo, inwestujemy raz, a uzyskujemy dwie korzyści – zmniejszenie rachunków za energię oraz redukcję śladu węglowego.

Digital Twin, elektroniczna replika budynku, pozwala systemowi uczyć się, jak budynek zużywa energię. Najbardziej energochłonne odbiory mogą być kontrolowane i uruchamiane wyłącznie wtedy, gdy są one niezbędne, w optymalny sposób.

Każdy projekt poprzedzony jest audytem energetycznym, który wskazuje wszystkie obszary mogące poprawić efektywność energetyczną, a klient decyduje, które chce zrealizować.

Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty energii: do modernizacji energetycznej chyba nikogo dziś nie trzeba namawiać?

- Wzrost efektywności energetycznej oznacza mniejsze rachunki za zużytą energię - to jedna sprawa. Z drugiej strony już za kilka lat firmy w Polsce będą musiały sprostać oczekiwaniom kontrahentów, które wynikną z programów ESG, dotyczących transparentności w kwestii emisyjności ich łańcucha dostaw, produktów oraz usług. Zbyt wysoki ślad węglowy będzie zmniejszał ich konkurencyjność na rynku europejskim.

Wysoka emisja CO2 wynika m.in. z rodzaju i ilości wykorzystywanej energii. W optymalnym scenariuszu najczystsza jest ta, której nie zużywamy. Warto zatem oszczędzać energię, żeby zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko.

W jakich obszarach pod względem efektywności energetycznej mamy najwięcej do zrobienia? Gdzie można najwięcej uzyskać i jakimi metodami można to zrobić?

- Proste rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną - takie jak np. ocieplenie budynku - w wielu przypadkach zostały już wdrożone na polskim rynku. W Siemensie idziemy dalej, skupiając się na inteligentnym sterowaniu budynkiem czy poprawie efektywności procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach.

Dość sporo można zrobić w dziedzinie zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Jednym ze sposobów są cyfrowe technologie monitorujące i optymalizujące sposób wykorzystania budynków.

Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest stworzenie cyfrowego bliźniaka - Digital Twin - danego obiektu. Taka elektroniczna replika pozwala systemowi uczyć się tego, jak budynek się wykorzystuje lub w jaki sposób zużywa energię. W efekcie najbardziej energochłonne odbiory mogą być kontrolowane i uruchamiane wyłącznie wtedy, gdy są one niezbędne - w optymalny sposób.

Tak, tylko to zmniejszenie rachunków wymaga zwykle wydania sporej kwoty…

- Proszę pamiętać, że tu w zasadzie inwestujemy raz, a uzyskujemy dwie korzyści - zmniejszenie rachunków za energię oraz redukcję śladu węglowego, co będzie miało coraz większe znaczenie już w najbliższej przyszłości.

Większość banków już dzisiaj sprawdza, na co jest przeznaczony kredyt, analizując wniosek klienta w kontekście zrównoważonego rozwoju - słowem, czy projekt jest „zielony”, czy nie. Coraz trudniej firmom, które powodują znaczny ślad węglowy, pozyskiwać z banków komercyjnych finansowanie inwestycji, które nie sprzyjają środowisku.

Specjalne linie kredytowe i białe certyfikaty pozwalają sfinansować modernizację

Dostępne są specjalne linie kredytowe na projekty zwiększające efektywność energetyczną - np. w Banku Gospodarstwa Krajowego czy bankach komercyjnych. Te kredyty bywają refundowane nawet do 80 proc. Ale już na etapie wnioskowania należy się wykazać bardzo wysokim potencjałem poprawy efektywności energetycznej w całym przedsiębiorstwie.

Można także sięgać po tzw. białe certyfikaty efektywności energetycznej. Wiedząc, że będziemy realizować procesy poprawiające efektywność i zmniejszające ślad węglowy, możemy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki i otrzymać bonus za zrealizowanie takiego projektu. To z reguły dofinansowanie na poziomie kilku lub kilkunastu procent, które można uzyskać równolegle do innych sposobów finansowania.

Jeszcze innym rozwiązaniem, o którym bez wątpienia warto wspomnieć, pozostaje współpraca przedsiębiorcy z dostawcami typu ESCO (Energy Service Company), czyli firmami, które świadczą usługi związane z poprawą efektywności energetycznej.

Jedna z takich firm to Siemens. Jesteśmy partnerem technologicznym, który dodatkowo zapewnia finansowanie inwestycji. Oznacza to, że klient końcowy nie musi angażować własnych środków w poprawę efektywności energetycznej.

Często firmy typu ESCO, w tym Siemens, w umowach określają minimalny gwarantowany efekt energetyczny, czyli minimalną kwotę możliwych do uzyskania oszczędności. Klient unika w ten sposób inwestycji w sprzęt i wdrożenie. Za usługę płaci ze zdefiniowanych z góry oszczędności, które uzyskuje w kolejnych latach.

Rozumiem, że deklarujecie te zyski dopiero po wykonaniu jakiegoś badania i określeniu na jego podstawie możliwych do osiągnięcia oszczędności, a nie jest to jakaś stała?

- Oczywiście, każdy taki projekt poprzedza bardzo szczegółowy audyt energetyczny. W czasie audytu wskazujemy wszystkie obszary mogące poprawić efektywność energetyczną, a klient decyduje, które chce zrealizować.

Nie musi wybierać wszystkich. Może skupić się na jakimś określonych obszarze swojego działania. Z reguły decyduje się na rozwiązania, które zapewniają oszczędności w jak najkrótszym czasie.

Na czym polega taki audyt? W jaki sposób patrzycie na przedsiębiorstwo?

- To kilkustopniowy proces. Zaczynamy od zbadania, jaki jest ogólny poziom zużycia energii w danym przedsiębiorstwie. Czasami już na tej podstawie odkrywamy potencjał.

W ramach pierwszego audytu nasi inżynierowie przyglądają się obszarom, które można usprawnić. Zarys tych usprawnień - z szacowanymi oczekiwanymi uzyskami energetycznymi - przedstawiamy klientowi, który wybiera rozwiązania najbardziej go interesujące. Wówczas przystępujemy do szczegółowego audytu, tworzymy plan i po otrzymaniu akceptacji przechodzimy do fazy wdrożenia usprawnień.

Firma płaci za modernizację z nadwyżki finansowej, jaką powodują uzyskane oszczędności

Z reguły umowa jest zawierana na klika lat i w tym okresie następuje spłata nakładów inwestycyjnych związanych z projektem. Przedsiębiorstwo ma na to środki z nadwyżki finansowej, jaką powodują uzyskane oszczędności.

W teorii to pięknie wygląda, ale czy możemy podać jakiś konkret?

- Przykładowo: w rodzimej firmie produkującej maszyny rolnicze znaleźliśmy tyle możliwości poprawy efektywności energetycznej różnych procesów, że w skali całego przedsiębiorstwa zredukowaliśmy zużycie energii o 7 proc. i zmniejszyliśmy ślad węglowy o 8 proc.

Zmodernizowane zostały m.in. stacje transformatorowe, napędy, oświetlenie, instalacja sprężonego powietrza oraz węzeł cieplny. W skali roku dało to około 500 MWh oszczędności. W czasie, kiedy tę umowę realizowaliśmy, przełożyło się to na rachunki niższe o blisko milion złotych rocznie.

Każda firma jest inna i ma swoją specyfikę, ale na pewno w modernizację energetyczną warto zacząć inwestować jak najszybciej, gdyż to się po prostu opłaca.