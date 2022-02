MON: kupujemy najnowocześniejszy sprzęt; opozycja: kupujecie bez procedur

Kupowanie sprzętu wojskowego z pominięciem procedur przetargowych i planów zarzucali MON opozycyjni posłowie z sejmowej komisji obrony; resort odpowiadał, że wybiera najnowocześniejsze produkty, reagując na stan bezpieczeństwa w regionie.

Komisja rozpatrywała we wtorek informację MON na temat stanu realizacji kontraktów modernizacyjnych zawartych z udziałem zagranicznych podmiotów.

Wiceszef MON Marcin Ociepa poinformował, że tegoroczne wydatki w z tytułu umów zbrojeniowych z kontrahentami zagranicznymi mają wynieść blisko 6 mld zł.

Przypomniał też daty dostaw przewidywane w największych umowach, w tym na baterie przeciwlotnicze Patriot, zestawy artylerii rakietową HIMARS i samoloty F-35.

Wiceminister powiedział, że "sprzęt wojskowy pozyskiwany jest na podstawie centralnych planów rzeczowych", w tym planu modernizacji technicznej na lata 2021-35.

"Niezwykle istotnym elementem polskiej racji stanu jest utrzymanie i poszerzanie konsensusu politycznego celu dla tych ambitnych planów" - mówił. Zapewnił, że są prowadzone analizy dotyczące "optymalnego sposobu pozyskania wymaganych zdolności" z uwzględnieniem udziału polskiego przemysłu.

Poinformował ponadto, że na wydatki w ramach centralnych planów rzeczowych przewidziano do 2035 r. 435,7 mld zł. W trakcie realizacji jest 143 umów z kontrahentami zagranicznymi, a ich wartość od 2002 r. wynosi łącznie 22,41 mld zł. Na zasadzie FMS (Foreign Military Sales - programu sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia krajom sprzymierzonym i zaprzyjaźnionym) zawarto 103 umowy wartości 20,12 mld zł. Z pozostałymi kontrahentami zagranicznymi MON realizuje 9 umów wartych 2,27 mld zł. Z agencjami NATO zawarto 31 umów wartości 20 mln zł.

W 2022 z tytułu umów z kontrahentami zagranicznymi przewiduje się wydatki wysokości 5,94 mld zł.

"Zasadnicze umowy realizowane są głównie w oparciu o potencjał produkcyjny i badawczo-rozwojowy przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego" - zapewnił, podając przykłady programów fregaty Miecznik i systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu, które mają być realizowane przy transferze technologii od zagranicznych partnerów i ze znaczącym udziałem polskich firm.

Zaznaczył, że oferta rodzimego przemysłu nie pokrywa zapotrzebowania przy takich systemach jak obrona powietrzna, samoloty szkolenia zaawansowanego, wielozadaniowe i transportowe, modernizacja wojsk rakietowych i artylerii, wojsk pancernych i zmechanizowanych, bezpilotowe statki powietrzne oraz sprzęt logistyczny.

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w br. zaliczył dostawy baterii Patriot dla system obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła (zaplanowane na lata 2022-23); samolot F-35 (pierwsze mają zostać przekazane w 2024 w USA i początkowo tam służyć szkoleniu polskich pilotów), program artylerii rakietowej HIMARS, w którym dostawa jest przewidziana na przyszły rok oraz dostawy wyrzutni przeciwpancernych Javelin wraz z amunicją. Dotychczas dostarczono 20 wyrzutni, kolejne zostaną przekazane w roku bieżącym.

Także w tym roku planowane są dostawy pojazdów Cougar (Polska zamówiła 300 tych wozów). Na lata 2022-24 przewidziano dostawę pięciu samolotów transportowych C-130H Hercules z nadwyżek amerykańskich sił zbrojnych.

W bieżącym roku do czterech już dostarczonych samolotów szkolenia zaawansowanego M346 mają dotrzeć kolejne cztery z ośmiu zamówionych maszyn. Na lata 2022-24 zaplanowano dostawy tureckich dronów rozpoznawczo-uderzeniowych Bayraktar TB2; w tym samym okresie mają zostać dostarczone symulatory pola walki i strzelań produkcji szwedzkiego koncernu SAAB.

Także w 2022 r. przewiduje się podpisanie umowy na dostawę 250 czołgów Abrams wraz ze sprzętem towarzyszącym i pakietem szkoleniowym; pierwsze wozy mają zostać dostarczone w tym roku, w jeszcze nieustalonej liczbie.

Paweł Poncyljusz (KO) podkreślił, że kontrakty międzyrządowe, jak program FMS, nie uzasadniają pomijania przetargów i porównania konkurencyjnych wyrobów ani pomijania dyskusji w parlamencie na temat planowanych zakupów, jak w przypadku F-35. Pytał, ile samoloty mają faktycznie kosztować, czy kupiono je z uzbrojeniem oraz jakie koszty są konieczne, "by F-35 był skutecznym narzędziem pola walki".

Zarzucił resortowi, że dokonuje zakupów za granicą bez testów, jakimi poddaje się sprzęt opracowywany w Polsce, zadowalając się deklaracjami producentów. Zauważył, że zakup wyrzutni HIMARS "nijak się ma" do programu Homar, który zakładał udział polskiego przemysłu i zakup trzech dywizjonów, a kupiono jeden. Według Poncyljusza resort "już w ogóle nie zajmuje się" wstępnymi założeniami taktyczno-technicznymi ani specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Dodał, że komisja nie dostała informacji, jakie założenia miały spełniać drony Bayraktar czy czołgi Abrams.

Także Andrzej Rozenek (PPS) zarzucił MON brak procedur i debat, jakimi były poprzedzone zakupy F-16 i wozu AMV (w polskiej wersji otrzymał nazwę Rosomak), a także dyskusji z przyszłymi użytkownikami. Dodał, że opinie wojskowych o TB2 są "bardzo krytyczne".

"Nie ma żadnego konsensusu, nie informujecie opinii publicznej" - powiedział Czesław Mroczek (KO). Dodał, że program Homar zakładał zakup trzech dywizjonów, a kupiono jeden; w programie Wisła z ośmiu planowanych dywizjonów dotychczas zakontraktowano dwa. Zarzucił MON nadużywanie formuły pilnej potrzeby operacyjnej, pozwalającej na zakupy w uproszczonym trybie.

"Kierujemy się dwiema wartościami - z jednej strony: trzymanie się planów, długoterminowe myślenie o modernizacji, z drugiej - elastyczne reagowanie na to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu" - odpowiadał Ociepa. Dodał, że przyspieszenie zakupów było celem rządów PiS.

Zapewnił, że zakupy dokonywane po 2015 r. były niezbędne, dokonywano je z uwzględnieniem członkostwa w sojuszu, a w niektórych przypadkach były instrumentem polityki zagranicznej związanej z bezpieczeństwem państwa. Dodał, że były to zakupy najnowocześniejszego sprzętu. Zapewnił, że dostęp do satelity, który pozwoli wykorzystać możliwości TB2, to jeden z priorytetów MON.

Resort nie odpowiedział na pytania o uzbrojenie F-35 ani przewidywane miejsce ich stacjonowania, uzasadniając to jawnością posiedzenia. Bliższe informacje o kosztach programu F-35 posłowie mają dostać na piśmie. Według MON druga faza programu Wisła ma być realizowana, decyzje zależą od wyniku planowanych przez USA na wrzesień próbach nowego radaru.

Posiedzenie pierwotnie miało dotyczyć planowanego zakupu od USA czołgów M1A2 Abrams oraz używanych opancerzonych pojazdów terenowych 4x4 Cougar. Zmianę tematu posiedzenia (temat wtorkowej był przewidywany na marzec) przewodniczący Michał Jach (PiS) uzasadniał planowaną na marzec wizytą sekretarza obrony USA Lloyda Austina, której tematem mają być m. in. te zakupy. Przeciw dokonanej jednoosobowo zmianie decyzji prezydium komisji jako "poważnemu naruszeniu Regulaminu Sejmu" protestował Czesław Mroczek. Zauważył, że rozszerzony temat posiedzenia obejmuje także zakup czołgów. Zwrócił uwagę, że materiały na posiedzenie posłowie dostali na kilka minut przed posiedzeniem. "Logika nakazywała mi przyjąć takie rozwiązanie" - odpowiedział Jach. Dodał, że ze względów technicznych nie mógł zwołać posiedzenia prezydium w sprawie zmiany tematu.

Komisja odwołała we wtorek ze stanowiska wiceprzewodniczącego Pawła Szramkę (Polskie Sprawy). Za zmianą w prezydium zaproponowaną przez Piotra Kaletę (PiS) głosowało 18 posłów, 3 było przeciw, wstrzymało się 14. Wniosku Kalety nie uzasadniono.