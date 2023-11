MON: Miłość do ojczyzny, godne zarobki - to tylko niektóre powody, dla których warto wstąpić do WP

Miłość do ojczyzny, godne zarobki, rozwój, łączenie pracy z pasją - to tylko niektóre powody, dla których warto wstąpić do Wojska Polskiego - napisało MON w sobotę na platformie X. Do wpisu dołączono nagranie, na którym żołnierze WP zachęcają do wstąpienia do WP.

"Miłość do ojczyzny, godne zarobki, rozwój, łączenie pracy z pasją to tylko niektóre powody, dla których warto wstąpić do Wojska Polskiego. Już dziś zachęcamy ochotników do zapoznania się z ofertą służby w jednostkach Wojska Polskiego i wstępowania w szeregi wojska" - napisano.

Do wpisu dołączono nagranie, na którym żołnierze wymieniają powody, dla których warto wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. "Przygoda, braterstwo, godne zarobki, stabilizacja, miłość do ojczyzny, łączenie pracy z pasją" - wskazują żołnierze.