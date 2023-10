MON: Na granicy z Białorusią dochodzi do prób nielegalnego przedarcia się

Na granicy Polski z reżimem Łukaszenki wciąż dochodzi do prób nielegalnego przedarcia się. Nielegalni migranci, inspirowani przez białoruskie służby, zachowują się agresywnie – poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej.

"Na granicy Polski z reżimem Łukaszenki wciąż dochodzi do prób nielegalnego przedarcia się. Odnotowujemy kolejne incydenty związane z agresywnym zachowaniem nielegalnych migrantów, którzy inspirowani są przez białoruskie służby. Kolejny raz kamienie i konary drzew poleciały zza stalowej bariery w kierunku żołnierzy. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, a Wojsko Polskie gotowe jest do natychmiastowego działania" - podkreśliło MON we wpisie na Twitterze.

Udostępniono także nagranie, na którym ze strony białoruskiej granicy rzucane są przedmioty w stronę polskich funkcjonariuszy.