MON: Nowy sprzęt artyleryjski dla 18 Dywizji

14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzyma pierwszą baterię Krab - zapowiedziało MON. Dywizjon działa w strukturach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest jedną z trzech brygad - nowoutworzonej na wschodzie kraju - 18. Dywizji Zmechanizowanej - podkreślono.

Sprzęt artyleryjski zostanie przekazany we wtorek. MON poinformowało, że 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzyma pierwszą baterię Krab, w składzie: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic Krab, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

W informacji resortu podkreślono, że haubica Krab przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady. Może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem (gazogeneratorowym). Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. Kierowanie ogniem jest w pełni automatyczne. Prowadzi się je z wykorzystaniem Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ.

W informacji resortu podkreślono, że zakup przez wojsko samobieżnych 155-mm armatohaubice Krab, które są sukcesywnie dostarczane w jednostek wojskowych, to jedno z największych zamówień w polskiej zbrojeniówce. Kwota zawartego kontraktu z Hutą Stalowa Wola (HSW) na zakup 96 samobieżnych haubic wynosi ponad 4,6 mld zł.

Podpisana w 2016 r. umowa dotyczyła czterech Dywizjonowych Modułów Ogniowych. Dostawy zgodnie z zawartą umową mają zakończyć się w 2024 r. W 2020 r. Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał z HSW aneks do umowy z 2016 r., w ramach którego Spółka wyprodukuje i dostarczy kolejne dwie samobieżne haubice 155 mm Krab oraz wozy towarzyszące. Do końca 2022 r. HSW przekaże je do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu wraz z innymi pojazdami, w tym wozem dowodzenia, wozem amunicyjnym oraz remontu uzbrojenia i elektroniki.

MON podkreśla też, że 18. Dywizja Zmechanizowana stanowi kluczowy element wzmocnienia ściany wschodniej. W czerwcu br. dowództwo 18. Dywizji podczas największego i najważniejszego ćwiczenia tego roku DRAGON-21 zostało poddane certyfikacji, czyli sprawdzeniu zdolności do planowania i organizowania walki. Był to najważniejszy test najmłodszej, czwartej, dywizji Wojska Polskiego. Certyfikacja zakończyła się pomyślnie.

W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą: 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa (w strukturach, której działa 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia), 19 Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także 18 Pułk Logistyczny z Łomży i 18 Batalion Dowodzenia z Sielec. W trakcie formowania są 18 Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa oraz 18 Pułk Artylerii w Nowej Dębie oraz 18 Batalion Rozpoznawczy w Przasnyszu.