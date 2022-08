MON: ostatnie dni na stypendium dla studentów uczelni cywilnych

Studenci uczelni cywilnych zainteresowani służbą w wojsku po ukończeniu studiów mogą do końca sierpnia składać wnioski o stypendium – przypomniał w poniedziałek MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowy program stypendiów dla studentów wyższych uczelni cywilnych, kształcących się w trybie dziennym.

Dla 50 studentów, którzy do 31 sierpnia poprzez najbliższe Wojskowe centrum Rekrutacji złożą wniosek do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przygotowano wsparcie finansowe w kwocie 2280 zł netto miesięcznie.

Oferta MON jest skierowana do studentów, którzy w roku akademickim 2022/23 rozpoczynają naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia; po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem studiów uzyskają tytuł magistra lub równorzędny oraz podejmą się kandydowania na żołnierza zawodowego. Będą przy tym mogli kandydować w trybie powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów), powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów) lub powołania do zawodowej służby wojskowej - po zdaniu egzaminu oficerskiego.

Stypendium jest przeznaczone dla studentów 16 kierunków poszukiwanych przez wojsko. Chodzi o studentów elektroniki, elektrotechniki, automatyki, robotyki, energetyki, kierunku lekarsko-dentystycznego, weterynarii, analityki medycznej, fizyki, optoelektroniki, teleinformatyki, cybernetyki, cyberbezpieczeństwa i gospodarki przestrzennej.

Wniosek o stypendium można pobrać ze strony internetowej Wojskowych Centrów Rekrutacji. Rozpatrywanie wniosku wiąże się z założeniem ewidencji wojskowej i określeniem zdolności do służby wojskowej.