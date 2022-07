MON: piloci F-22 Raptor, stacjonujących w Łasku, będą szkolić się z polskimi pilotami

Kilka amerykańskich F-22 Raptor ma wzmocnić tarczę powietrzną NATO w Europie. Ich załogi będą też szkolić się z polskimi pilotami. Raptory będą stacjonować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku - poinformował Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych.

Dowództwo Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce poinformowało w środę, że sześć amerykańskich myśliwców F-22 Raptor zostało wysłanych do Polski w ramach misji "osłony powietrznej" NATO w Europie.

"Kilka amerykańskich F-22 Raptor ma wzmocnić tarczę powietrzną NATO w Europie. Ich załogi będą też szkolić się z polskimi pilotami. Raptory będą stacjonować w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty są skonstruowane tak, by radarom było bardzo trudno je wykryć" - poinformowało w piątek MON na Twitterze.

F-22 Raptor to amerykański myśliwiec przewagi powietrznej (myśliwiec, którego zadaniem jest zdobycie i utrzymanie kontroli nad przestrzenią powietrzną wroga) produkowany w technologii stealth przez Lockheed Martin i Boeinga w latach 1997-2011 - jest to więc jeden z najnowocześniejszych myśliwców używanych przez US Air Force. Samoloty F-22 nie zostały sprzedane żadnemu innemu państwu. Pierwszy raz w warunkach bojowych użyty został w 2014 w walce z ISIS w Syrii.

Wysłane samoloty należą do 90. eskadry myśliwców stacjonującej w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce.