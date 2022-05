MON: Podziękowania dla wojska za zaangażowanie w czasie pandemii (komunikat)

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej informuje:

9 maja br. (poniedziałek) o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podziękuje i wyróżni okolicznościowymi medalami wojskowych medyków i żołnierzy za zaangażowanie w czasie pandemii. Szef MON wręczy również sztandar Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej z Modlina.

Planujemy wystąpienie szefa MON.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Instalacja wozów transmisyjnych (10.30-11.00), wejście przedstawicieli mediów (11.00-11.30) za okazaniem legitymacji prasowej od strony ulicy Królewskiej.

Szczegółowych informacji dot. udziału mediów w wydarzeniu udziela ppłk Tomasz Dawidowicz, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, tel. 727 040 753 oraz ppłk Artur Sak, Dowództwo Garnizonu Warszawa, tel. 601 678 604. Informacji dot. udziału szefa MON udziela Jerzy Umel, Centrum Operacyjne MON, tel. 722 389 595

***

Wojskowa Służba Zdrowia w czasie pandemii koronawirusa aktywnie wspierała i odciążała cywilny system opieki zdrowotnej. 48 wojskowych placówek medycznych udzielało kompleksowej pomocy medycznej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej uruchomiono szpitale tymczasowe na warszawskim Okęciu, przy Wojskowym Instytucie Medycznym, w Ciechocinku i w Krynicy-Zdroju. Codziennie gotowych do pomocy pacjentom gotowych było 2,5 tys. lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych, którzy opiekowali się zarówno żołnierzami Wojska Polskiego, pracownikami resortu obrony narodowej i udzielali pomocy każdemu potrzebującemu konsultacji i nadzoru lekarskiego. W stacjonarnych i mobilnych laboratoriach w czasie pandemii, wykonano niemal 380 tys. testów w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Niemal 101 tys. żołnierzy zostało przeszkolonych do wspierania działań przeciwepidemicznych. Uruchomiono niemal 100 punktów szczepień, w których wykonywano blisko 9 tys. szczepień na dobę.

Wojsko Polskie od samego początku wspierało działania, by powstrzymać epidemię koronawirusa oraz złagodzić jej skutki. Każdego dnia w walkę z koronawirusem zaangażowanych było kilka tysięcy żołnierzy i pracowników wojska. Żołnierze wojsk operacyjnych oraz WOT m. in. transportowali środki medyczne i tlen do szpitali, pobierali wymazy oraz wspierali punkty szczepień, prowadzili dezynfekcję, transportowali żywność i środki ochrony osobistej, opiekowali się kombatantami.

***

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej dysponuje rozbudowanym zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym i zapewnia skuteczną osłonę przeciwepidemiczną i przeciwepizootyczną dla Wojska Polskiego.

Siły Zbrojne RP posiadają pięć tego typu ośrodków w Gdyni, Bydgoszczy, Modlinie, Wrocławiu i w Krakowie. Modliński ośrodek w grudniu 2021 roku otrzymał nowa siedzibę, co znacząco podniosło możliwości diagnostyczne. Uruchomiono w nim m.in. punkt szczepień oraz pierwsze w Wojsku Polskim, Laboratorium Higieny Radiacyjnej.

W czasie epidemii COVID-19, ośrodek w Modlinie, niezwłocznie uruchomił Pracownię Diagnostyki Koronawirusa z pomieszczeniami spełniającymi najwyższe standardy bezpieczeństwa. Obecnie ośrodek dysponuje 51 akredytowanymi metodami badawczymi i stale powiększa swój potencjał diagnostyczno-laboratoryjny.

